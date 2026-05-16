Le Premier ministre Narendra Modi tient des entretiens avec le roi Willem-Alexander et la reine Maxima dans le cadre d’un voyage plus large au Moyen-Orient et en Europe

Le Premier ministre indien Modi entame sa visite en Europe par des entretiens aux Pays-Bas Le Premier ministre Narendra Modi tient des entretiens avec le roi Willem-Alexander et la reine Maxima dans le cadre d’un voyage plus large au Moyen-Orient et en Europe

AA / Londres / Aysu Bicer

Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé la phase européenne de sa tournée de six jours par des réunions à La Haye, où il a tenu des entretiens avec la famille royale néerlandaise et des dirigeants d’entreprises.

Modi a rencontré le roi Willem-Alexander et la reine Maxima au palais Huis ten Bosch samedi, dans le cadre d’un voyage plus large à travers le Moyen-Orient et l’Europe, selon les médias locaux.

Il s’est également adressé aux membres de la communauté indienne à La Haye, saluant l’expansion des échanges commerciaux et des liens économiques entre l’Inde et les Pays-Bas. Il a déclaré que la technologie et l’innovation deviennent des domaines clés de coopération entre les deux pays.

Lors de sa visite, Modi devrait aussi tenir des discussions avec son homologue néerlandais, Rob Jetten, sur la défense, la sécurité, l’innovation et l’énergie.

La tournée a commencé aux Émirats arabes unis et conduira ensuite Modi en Suède, en Norvège et en Italie, où il devrait rencontrer plusieurs dirigeants européens, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

En Suède, Modi doit rencontrer le Premier ministre Ulf Kristersson pour examiner les relations bilatérales entre les deux pays.

Les deux dirigeants devraient également s’adresser à la Table ronde européenne de l’industrie aux côtés d’Ursula von der Leyen.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz