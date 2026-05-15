- Sous pression du régulateur britannique, la plateforme d’Elon Musk accepte un contrôle renforcé de ses contenus, alors qu’elle fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes au Royaume-Uni et en Europe

Royaume-Uni : X promet de traiter sous 24 heures les contenus “haineux et terroristes” - Sous pression du régulateur britannique, la plateforme d’Elon Musk accepte un contrôle renforcé de ses contenus, alors qu’elle fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes au Royaume-Uni et en Europe

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le réseau social américain X s’est engagé à examiner en moyenne sous 24 heures les contenus présumés illégaux à caractère “terroriste et haineux” signalés au Royaume-Uni, a annoncé ce vendredi le régulateur britannique des médias, Ofcom.

Selon l’autorité britannique, la plateforme devra également limiter l’accès, depuis le Royaume-Uni, aux comptes signalés comme liés à des “organisations terroristes interdites”. Ofcom estime que ces engagements pourraient offrir aux utilisateurs britanniques “certaines des protections les plus fortes disponibles sur X dans le monde”.

Le groupe dirigé par Elon Musk a également accepté de transmettre chaque trimestre pendant un an des données détaillant ses performances en matière de modération, afin de permettre au régulateur de suivre les résultats obtenus.

L’Ofcom avait lancé l’an dernier un programme destiné à vérifier que les principales plateformes numériques disposent de mécanismes suffisants pour lutter contre les contenus illégaux diffusés en ligne. “Il reste beaucoup à faire”, a toutefois prévenu Oliver Griffiths, responsable du régulateur, évoquant notamment plusieurs actes antisémites recensés récemment au Royaume-Uni.

Depuis fin mars, plusieurs incidents visant la communauté juive ont été signalés à Londres, dont des incendies, des tentatives d’incendie et une attaque au couteau qualifiée “d’acte terroriste” par la police, ayant fait deux blessés.

Cette annonce intervient alors que X et sa société d’intelligence artificielle xAI font déjà l’objet de deux enquêtes au Royaume-Uni liées à des images à caractère sexuel générées par le chatbot Grok, après une polémique internationale. L’une des procédures est menée par l’Ofcom, l’autre par l’Information Commissioner’s Office (ICO), l’autorité britannique chargée de la protection des données.

Des investigations similaires ont également été ouvertes au niveau de l’Union européenne. En France, une information judiciaire vise par ailleurs Elon Musk concernant de possibles dérives de X en tant que dirigeant de fait et de droit de la plateforme.​​​​​​​

