La inteligencia turca realizó una operación contra la estructura mediática de la "Provincia de Khorasan" (ISKP) de ISIS

Türkiye captura a uno de los cabecillas del ISIS La inteligencia turca realizó una operación contra la estructura mediática de la "Provincia de Khorasan" (ISKP) de ISIS

En una operación llevada a cabo por la Organización Nacional de Inteligencia (MİT) contra la organización terrorista ISIS, Ahmet Kazancı, uno de sus presuntos líderes, fue detenido en la región fronteriza y trasladado a Türkiye.

Según información obtenida de fuentes de seguridad, la MİT realizó una operación contra la estructura mediática de la "Provincia de Khorasan" (ISKP) de ISIS.

Durante la operación, Ahmet Kazancı, quien utilizaba los nombres en clave "Abu Ubeyde" y "Abu İbrahim", fue capturado. Se determinó que Kazancı reemplazó a Özgür Altun, conocido como "Abu Yasir Al Turki", líder mediático de ISIS en Türkiye, tras su captura.

Kazancı se unió a la organización en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán desde Türkiye y participó activamente en campamentos en la zona y colaboró con Altun en el traslado de elementos de la organización desde Türkiye a la región y que asumió las actividades organizativas tras la captura de Altun.

Kazancı sobrevivió a ataques aéreos contra elementos del ISIS en Pakistán y planeaba entrar ilegalmente en Türkiye para continuar con sus actividades organizativas.

En su declaración, Kazancı confesó su relación con Altun, el entrenamiento armado e ideológico que recibió dentro del ISIS y las actividades de propaganda y comunicación que realizó en nombre de la organización.

La operación frustró los planes del ISIS para atacar Türkiye y expuso las redes de transferencia de recursos humanos de la organización.

*Traducido por Daniel Gallego.