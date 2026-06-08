Horas antes, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo una planta petroquímica en el suroeste de Irán, causando daños parciales al complejo industrial.

Trump pide a Israel e Irán que paren de ‘dispararse’ Horas antes, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo una planta petroquímica en el suroeste de Irán, causando daños parciales al complejo industrial.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, escribe en su plataforma social Truth Social que “Israel e Irán deben cesar inmediatamente de ‘dispararse’” el uno al otro.

Horas antes, un ataque aéreo israelí tuvo como objetivo una planta petroquímica en el suroeste de Irán, causando daños parciales al complejo industrial, según informaron funcionarios iraníes.

El ataque se produjo mientras sonaban las sirenas en varias ciudades de Israel tras el lanzamiento de misiles por parte de Teherán.

La región se encuentra en tensión desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán a finales de febrero, lo que provocó represalias iraníes contra Israel y otros países de la región que albergan intereses estadounidenses.

El 8 de abril se alcanzó un alto el fuego temporal, pero las negociaciones se estancaron posteriormente debido a las disputas sobre su implementación y los acontecimientos regionales subsiguientes.