Fars informó que los residentes reportaron haber escuchado varias explosiones, pero las autoridades aún no han publicado información oficial sobre la ubicación exacta ni las causas de las mismas.

Se escuchan varias explosiones en la ciudad iraní de Chaghadeh Fars informó que los residentes reportaron haber escuchado varias explosiones, pero las autoridades aún no han publicado información oficial sobre la ubicación exacta ni las causas de las mismas.

Varias explosiones se escucharon este jueves en la ciudad de Chaghadeh, en la provincia de Bushehr, al sur de Irán, según la agencia de noticias semioficial Fars.

Fars informó que los residentes reportaron haber escuchado varias explosiones, pero las autoridades aún no han publicado información oficial sobre la ubicación exacta ni las causas de las mismas.

La agencia indicó que residentes de otras partes de la provincia de Bushehr también reportaron haber escuchado explosiones más temprano ese día.

Según Fars, las explosiones reportadas se produjeron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran objetivos en la provincia de Bushehr el jueves por la mañana.

Las explosiones reportadas se produjeron en medio de una intensificación de los intercambios militares entre Teherán y Washington por segundo día consecutivo, tras los ataques estadounidenses contra múltiples objetivos militares y de infraestructura iraníes.

El Mando Central del Ejército estadounidense declaró que las fuerzas estadounidenses habían lanzado ataques adicionales contra Irán para debilitar aún más la capacidad de Teherán de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán y Estados Unidos alcanzaron el 17 de junio un acuerdo marco, mediado por Pakistán, con el objetivo de poner fin a su conflicto militar y allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, el miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que el acuerdo había "terminado", lo que de hecho desencadenó una nueva ronda de confrontación militar.

*Traducido por Daniel Gallego.