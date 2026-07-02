La cancillería rusa criticó a las autoridades suecas por no haber evitado los repetidos incidentes contra la misión diplomática.

Rusia anuncia que su embajada en Estocolmo ha sido blanco de un ataque con drones La cancillería rusa criticó a las autoridades suecas por no haber evitado los repetidos incidentes contra la misión diplomática.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró este jueves que su embajada en Estocolmo había sido blanco de un ataque con drones.

El ministerio criticó a las autoridades suecas por no haber evitado los repetidos incidentes contra la misión diplomática.

"Un cuadricóptero arrojó un contenedor de pintura roja sobre el territorio de la misión diplomática. Un segundo dron, al que se le había acoplado una imitación de un artefacto explosivo improvisado, cayó (aparentemente no por accidente) sobre nuestro territorio, muy cerca del edificio de la embajada rusa", indicó en un comunicado.

El ministerio afirmó que el segundo incidente constituía "un intento directo de intimidar" al personal de la embajada.

"Esta última circunstancia indica que no se trata simplemente de una provocación, sino de un intento manifiesto de intimidar a los empleados de la misión rusa. A esto respondemos directamente: no lo conseguiremos", subrayó el ministerio.

Añadió que incidentes similares se habían vuelto sistemáticos en Estocolmo y acusó a las autoridades suecas de incumplir sus obligaciones, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, de proteger las misiones diplomáticas extranjeras.

Según el ministerio, las fuerzas del orden suecas documentaron incidentes previos, pero no lograron avances en las investigaciones de decenas de ataques ocurridos en los últimos dos años.

El ministerio afirmó que Suecia asumiría la responsabilidad de cualquier ataque futuro contra la misión diplomática rusa y sus posibles consecuencias.

*Traducido por Daniel Gallego.