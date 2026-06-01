El CENTCOM comunicó que los ataques se realizaron el sábado y el domingo en respuesta a “acciones agresivas iraníes”, entre ellas el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en “aguas internacionales”.

EEUU lleva a cabo ataques de “autodefensa” contra objetivos en Irán El CENTCOM comunicó que los ataques se realizaron el sábado y el domingo en respuesta a “acciones agresivas iraníes”, entre ellas el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en “aguas internacionales”.

El Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos anunció que llevó a cabo este fin de semana ataques de “autodefensa” contra radares y centros de mando y control de drones iraníes en Goruk, Irán, así como en la isla de Qeshm.

En un comunicado, el mando informó que los ataques, “calculados y deliberados”, se realizaron el sábado y el domingo en respuesta a “acciones agresivas iraníes”, entre ellas el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en “aguas internacionales”.

El mando afirmó que aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente, eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que “representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”.

El CENTCOM aseguró que ningún militar estadounidense resultó herido y reiteró que continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la “agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente”.