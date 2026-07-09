Lideri se sastali u Predsjedničkom kompleksu nakon završetka 36. NATO samita šefova država i vlada koji je ugostila Turska.

Turski predsjednik Erdogan primio albanskog premijera Ramu u Ankari Lideri se sastali u Predsjedničkom kompleksu nakon završetka 36. NATO samita šefova država i vlada koji je ugostila Turska.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je primio albanskog premijera Edija Ramu, koji je boravio u Ankari povodom 36. NATO samita šefova država i vlada čiji je domaćin bila Turska.

Sastanak je održan u Predsjedničkom kompleksu.

Sastanku su prisustvovali i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar nacionalne odbrane Yasar Guler, zamjenik predsjednika i glasnogovornik Stranke pravde i razvoja (AK Partija) Omer Celik, direktor Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) Ibrahim Kalin, direktor komunikacija Burhanettin Duran i glavni predsjednikov savjetnik za vanjsku politiku i sigurnost Akif Cagatay Kilic.

Samit u Ankari bio drugi takav skup čiji je domaćin bila Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Okupljanje je također pružilo platformu za bilateralne sastanke Turske sa savezničkim državama i partnerskim zemljama o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.

Turska je članica NATO-a gotovo 75 godina, a savezu se pridružila 1952. godine.