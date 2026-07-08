Erdogan i Macron razgovarali iza zatvorenih vrata u Ankari

Diyar Güldoğan
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u srijedu u glavnom gradu Ankari sa svojim francuskim kolegom Emmanuelom Macronom.
Sastanak iza zatvorenih vrata u predsjedničkom kompleksu održan je na marginama dvodnevnog samita NATO-a čiji je domaćin bila Turska.
Samit u Ankari okupio je lidere saveza sa 32 članice, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima saveza u vezi s izdvajanjima za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavljenoj podršci Ukrajini.
Sastanak u Ankari predstavlja drugi samit NATO-a čiji je domaćin bila Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine. Skup također pruža platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.
Turska je članica NATO-a gotovo 75 godina, pridružila se savezu 1952. godine.