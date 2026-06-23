Šef turskog MIT-a Kalin sastao se s libijskim komandantom Haftarom

Seyit Şamil Kurt
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin sastao se sa Saddamom Haftarom, zamjenikom komandanta snaga sa sjedištem u istočnoj Libiji, u istočnom libijskom gradu Benghaziju, saopštili su u utorak sigurnosni izvori, prenosi Anadolu.
Kalin, šef turske Nacionalne obavještajne organizacije (MIT), održao je razgovore s Haftarom o pitanjima vezanim za održavanje mira u Libiji. Na sastanku je bilo riječi i o naporima da se administracije i vojne snage na istoku i zapadu Libije ujedine pod jedinstvenu vlast.
Također je razgovarano o odnosima između Turske i Libije, kao i o koracima za proširenje saradnje u različitim oblastima i jačanje partnerstva između dviju strana.