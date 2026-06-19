Trump tvrdi da je rat oslabio Iran Američki predsjednik odbacuje kritike demokrata, tvrdeći da je Iran izgubio većinu svojih vojnih kapaciteta

Američki predsjednik Donald Trump u petak je ustvrdio da su iranski vojni kapaciteti ozbiljno oslabljeni, odbacujući kritike demokrata na račun postupanja njegove administracije tokom sukoba.

"Rat je oslabio Iran", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.



"Više nema ratno zrakoplovstvo, mornaricu, protivzračnu opremu, radar niti praktično bilo šta drugo."

"Nismo se sastali iz očaja, Iran jeste. Oni su gotovi! Odigrat ćemo ovih 60 dana. Neće dobiti novac, ni deset centi!", napisao je.

Trump je također kritikovao demokrate zbog tvrdnji da je Iran u boljoj poziciji nego što je bio prije nekoliko mjeseci.

"A ipak demokrate kažu da je Iranu sada bolje nego prije četiri mjeseca. Možete li zamisliti da se neko izvuče s takvom tvrdnjom? Koliko neki ljudi mogu biti glupi?", napisao je.

U srijedu navečer Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju od 14 tačaka s ciljem okončanja sukoba koji je počeo 28. februara između SAD-a, Izraela i Irana.

Prema memorandumu, Washington i Teheran trebali bi voditi pregovore tokom 60 dana, uz mogućnost produženja, kako bi postigli konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu i međunarodnim sankcijama.

Prema uslovima sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz, dok će SAD ukinuti svoju pomorsku blokadu, izjavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je također potpisao dokument u ulozi posrednika.