Američki predsjednik će održati bilateralni sastanak s turskim predsjednikom Erdoganom u Ankari prije učestvovanja na sastanku čelnika NATO-a

Trump otputovao na samit NATO-a u Turskoj Američki predsjednik će održati bilateralni sastanak s turskim predsjednikom Erdoganom u Ankari prije učestvovanja na sastanku čelnika NATO-a

Američki predsjednik Donald Trump napustio je Bijelu kuću kasno u ponedjeljak i krenuo prema Ankari, Turska, gdje će prisustvovati samitu NATO-a i održati bilateralni sastanak s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, javlja Anadolu.

Predsjednička kolona vozila napustila je Bijelu kuću u 21.03 sati po lokalnom vremenu na putu do Zajedničke baze Andrews u Camp Springsu, Maryland, navodi se u izvještaju Bijele kuće, a Air Force One je poletio u 21.41 sati (01.41 po GMT-u).

S Trumpom u avionu Air Force One putuju državni sekretar Marco Rubio, ministar finansija Scott Bessent, ministar odbrane Pete Hegseth, zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Dan Scavino, zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Stephen Miller, direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung i Trumpovi pomoćnici Mike Needham, Will Scharf, Ross Worthington, Walt Nauta, Chris Ambrosini, Richard Walters i Natalie Harp. U avionu je i šefica protokola Sjedinjenih Američkih Država Monica Crowley.

Trump će stići u Ankaru u utorak poslijepodne, gdje će ga dočekati turski predsjednik Erdogan.

Lideri će održati sastanak na kojem će razgovarati o bilateralnim pitanjima.

Razgovori će razmotriti odnose Turske i SAD-a "u svim dimenzijama, uključujući odbranu, trgovinu i investicije", te će se razmotriti koraci koji bi se mogli poduzeti za produbljivanje postojeće saradnje, rekao je u saopćenju turski direktor komunikacija Burhanettin Duran.

U srijedu će Trump učestvovati u službenoj ceremoniji dočeka i porodičnoj fotografiji, nakon čega će uslijediti radni sastanak lidera NATO-a, saopćila je Bijela kuća.

Trebao bi održati i bilateralne sastanke s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom.