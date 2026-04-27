Trump želi preimenovati ICE u NICE: „Odlična ideja!“ Prijedlog uključuje rebrendiranje ICE-a u „Nacionalnu službu za imigraciju i carinu“

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je signalizirao podršku prijedlogu za preimenovanje Službe za imigraciju i carinu (ICE), podržavši sugestiju podijeljenu na društvenim mrežama kojom bi se akronim agencije promijenio u NICE, javlja Anadolu.

Trump je na svojoj platformi Truth Social podijelio poruku jednog od pristalica koji je predložio da se ICE preimenuje u „National Immigration and Customs Enforcement“ (Nacionalna služba za imigraciju i carinu), čime bi se akronim agencije promijenio u NICE (što na engleskom jeziku znači „ljubazan“ ili „fin“).

Pristalica je naveo da bi ova promjena primorala medije da izvještavaju o „NICE agentima“, čime bi se agencija predstavila u pozitivnijem svjetlu.

„Odlična ideja!!! Uradite to“, napisao je Trump u odgovoru na tu objavu kasno u nedjelju.