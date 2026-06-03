Američki predsjednik poručio da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o "stalnoj borbi" s Libanom

Tramp: Da nije bilo mene, ne bi bilo Izraela sad Američki predsjednik poručio da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o "stalnoj borbi" s Libanom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je "uznemiren" stavom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o "stalnoj borbi" s Libanom.

U intervjuu za Pod Force One objavljenom u srijedu, komentarišući izvještaje o žestokom telefonskom razgovoru s Netanyahuom u ponedjeljak, Trump je rekao da je rekao izraelskom premijeru da "u nekom trenutku... Bibi moramo ovo zaustaviti".

"Bio sam malo uznemiren zbog njegove konstantne borbe sa Libanom", rekao je, ali je dodao da njih dvjica imaju "veoma dobar odnos".

"Radili smo jako dobro zajedno. Mnogo mi se sviđa Bibi (Netanyahu). I jako dobro sarađujem s njim. Ja sam ratni predsjednik, on je ratni premijer, vrlo važan dio svijeta", rekao je.

Pozivajući se na iranski nuklearni program, Trump je rekao da Izraela ne bi bilo da nije bilo njega.

“To se sada odnosi na Izrael, jer bi oni vjerovatno bili prvi koji bi bili pogođeni, ne bi bilo Izraela... Da nije bilo mene, ne bi bilo Izraela sad”, rekao je.