Studija nobelovca Meldala otvara mogućnost liječenja raka bez ozbiljnih nuspojava

Dobitnik Nobelove nagrade za hemiju prof. Morten Meldal rekao je da rade na metodi za uklanjanje nuspojava u liječenju raka, javlja Anadolu.

"San je da se rak liječi kao i svaka druga bolest, po mogućnosti lijekom koji nema sve nuspojave koje biste vidjeli u trenutnom liječenju raka", poručio je Meldal.

Danski naučnik Meldal dobio je Nobelovu nagradu za hemiju 2022. godine za svoja otkrića u oblasti "bioortogonalne hemije", koja postavlja temelje za "klik hemiju", omogućavajući molekulima da se brzo i efikasno povežu i da se ove reakcije odvijaju unutar živih ćelija bez ometanja prirodnih procesa.

U intervjuu za Anadolu, Meldal, koji je došao u Tursku kako bi učestvovao u raznim događajima na Tehničkom univerzitetu Bliskog istoka (METU), govorio je o potencijalu "klik hemije" u liječenju raka i Alzheimerove bolesti, metodama sinteze na bazi vode koje sprječavaju stvaranje toksičnog otpada u proizvodnji lijekova, budućnosti vještačke inteligencije u procesima naučnih otkrića i kako se njegov lični život promijenio nakon što je dobio Nobelovu nagradu.

- Preko noći mi je promijenilo život -

Posjećujete Tursku u veoma značajnoj posjeti i sastajete se sa studentima. Koji su vaši glavni utisci iz ovog iskustva?

Bio je to divan dan. Veoma mi je draga čast što sam se susreo sa mnogim mladim talentima koje imate ovdje na METU-u. Također sam veoma impresioniran METU-om i strukturom istraživačkog centra i nastave koju ovdje imate, cijelim nastavnim planom i programom. Mislim da je veoma važno da ostanete uz visokokvalitetno obrazovanje koje imate ovdje na METU-u.

Pitanja koja sam upravo imao u sesiji pitanja i odgovora sa studentima bila su zaista odlična, a oni traže iskru, to je prvi korak. Razgovarali smo o tome kako pronaći tu iskru, mislim da su se u velikoj mjeri složili s onim što sam rekao, i kako doći do te iskre i kako izbjeći problem. Mnogi problemi u nauci povezani su s neuspjehom, neuspjehom ili neuspjehom projekata koji su osmišljeni, ali ne funkcionišu onako kako su osmišljeni, a studenti imaju probleme i moraju pronaći put kroz to.

Moje rješenje za njih je da se bave trenutkom i molekulom koji je pred njima, a ne ciljnim molekulom u budućnosti. Tako da ste zapravo zainteresirani za proces i stvarate male uspjehe na putu do konačnog koraka, i da svaki od njih vidite kao zaista dobra dostignuća. Dakle, tu nalazim da studenti, oni zapravo imaju mnogo interesa za ono što rade. I svi studenti su zabrinuti za svoju budućnost, zbog ekološke krize koju smo im stvorili, i studenti ovo gledaju kao pravi problem za svoju budućnost. Zainteresovani su da to zapravo prate svojim istraživanjima i vide da li mogu pomoći u tome. Veoma je važno da mlada generacija dobije više obrazovanja, a ne manje obrazovanja. Više obrazovanja je izuzetno važno, jer je obrazovanje investicija koja daje najveći povrat. Obrazovanje u društvu, dugoročno, daje najveći povrat ulaganja.



Neki ljudi objašnjavaju koncept hemije klikova kao "molekularni lego set". Da li se slažete s ovom analogijom? Ako biste objasnili hemiju klikova jednostavnom analogijom, koja bi to bila?



Mogli biste je opisati kao lego, ali mislim da je zapravo više kao čičak. Dakle, čičak ima dvije komponente koje se spajaju i ne spaja se ni sa jednim drugim materijalom. Ali kada zalijepite čičak, on se lijepi. Isto je i sa hemijom klikova. To nam je zapravo omogućilo da napravimo nove molekularne arhitekture koje su vrlo složene. Obično smo imali molekularne entitete, kao u lijekovima, gdje imate samo jednu funkciju molekule. Dakle, molekulu koja uklanja anksioznost interakcijom s proteinom ili molekulu koja uklanja bol i tako dalje. Ali sada možemo izgraditi molekule koje mogu obavljati nekoliko različitih funkcija, poput malih molekularnih robota. A to je moguće samo zato što možemo povezati molekule s funkcijom jednu po jednu. Na mnogo precizniji, brži način i na neki način ekološki prihvatljiviji način, također zato što se sve ovo radi u vodi.

Jeste li ikada očekivali da će ovaj vaš rad kulminirati Nobelovom nagradom? Kakve su bile vaše emocije kada ste prvi put čuli da ste dobili Nobelovu nagradu?

Moje emocije su bile vrlo jake jer je Nobelova nagrada najviše priznanje koje možete dobiti u nauci i, naravno, bio sam izuzetno sretan. Zapravo, promijenila mi je život preko noći, jer toliko utiče na ono što možete učiniti i na šta ste pozvani da radite i kao naučnik. A moje istraživanje mi je bilo moguće zahvaljujući Nobelovoj nagradi. Sada imam 72 godine i još uvijek se vrlo aktivno bavim istraživanjem. Mislim da je to prava privilegija i to je vjerovatno i zbog Nobelove nagrade.

Da li ste mogli predvidjeti da će vaš rad osvojiti Nobelovu nagradu?

Ne, jer to nikada nije bila moja namjera. Namjera je biti u trenutku. U velikoj mjeri radim u trenutku s istraživanjem koje trenutno radim. Ne razmišljam mnogo o budućim primjenama i tako dalje. Dakle, nisam otkrio važnost ove reakcije sve do četiri godine kasnije, kada su citati našeg primarnog rada odjednom počeli eksponencijalno rasti. A to je, naravno, dobar pokazatelj da postoji nešto posebno. Koristili smo ovaj alat odmah nakon otkrića. Dakle, koristili smo ga u svim vrstama molekularnih arhitektura i sinteza.

Razlog zašto je "klik-hemija" dobila ovu pažnju je taj što je toliko korisna u mnogim različitim oblastima. U medicini, gdje možete napraviti nove vrste lijekova sa većom specifičnošću, većom selektivnošću prema određenoj bolesti, bez utjecaja na druge ćelije u tijelu. I možete koristiti "klik-hemiju" za sintezu lijekova, vrlo zelenu sintezu lijekova, jer možete izvoditi ove reakcije u vodi. Možete koristiti klik-hemiju za djelovanje na površinama, za izradu potpuno novih materijala, poput materijala koji mogu hvatati sunčevu svjetlost i tako dalje, s molekulama koje se nalaze na površini električnih provodnih materijala. U raznim oblastima možete koristiti ovu vrstu hemije i zato je postala toliko popularna.

Koji je primarni fokus vašeg trenutnog istraživanja u Centru za evolucijsku hemijsku biologiju? Jeste li dobili neka nova otkrića koja će značajno doprinijeti naučnoj literaturi?

Mislim da jesam. Nedavno smo imali neke vrlo dobre rezultate u oblasti peptida. Dakle, peptidi su mali fragmenti proteina. Razvili smo metodu za sintezu peptida u vodi, tako da ih možemo u potpunosti konstruirati u vodi. Također, trenutno radimo na onkologiji, pokušavajući uspostaviti nove načine ciljanja raka. Mislim da imamo neke vrlo dobre rezultate tamo, a i planove, koji će dati vrlo lijepu budućnost.

Spomenuli ste da radite na onkološkim problemima i raku. Možete li to detaljnije objasniti?

Zapravo ne, jer je ovo prilično novo i ne bismo željeli otkrivati ​​vijesti prije nego što ih objavimo. Ali ono što vam mogu reći je da mislimo da imamo novi način da vrlo selektivno dopremo lijek koji ubija ćelije raka do tih ćelija raka. San je da se rak liječi kao i svaka druga bolest, po mogućnosti lijekom koji nema sve nuspojave koje biste vidjeli u trenutnom liječenju raka. Dakle, lijekom protiv raka koji bi bio kompatibilan sa svim ostalim procesima koje imate u životu i koji ne bi doveo do gubitka kose i svih ostalih stvari povezanih s tim.

Dakle, želite li izbrisati nuspojave?

Izbrisati nuspojave i biti siguran da ćete dobiti lijek. I po mogućnosti metodom koja bi bila prilično opća za mnoge vrste raka, jer rak nije jedna bolest. Rak je toliko mnogo različitih bolesti. Ali postoje neki zajednički faktori kod raka na koje se zapravo možete ciljati. Druga velika prepreka u modernom društvu su kardiovaskularne bolesti, a zatim Alzheimerova bolest, demencija i druge neurodegenerativne bolesti. Mislim da je to vrlo važno područje, jer ako to ne riješimo, dramatično će se povećati u narednim godinama. Predviđa se da će 2050. godine 150 miliona ljudi u svijetu biti pogođeno Alzheimerovom bolešću. A sada imamo otprilike polovinu tog broja, tako da je to zaista ozbiljan problem i stalno se povećava.

Dakle, želite li izliječiti i Alzheimerovu bolest i demenciju?

Ne znam mogu li to učiniti, ali definitivno želim raditi na tome. Dakle, riješiti se plakova u mozgu ako možemo i riješiti se toksičnog materijala koji se proizvodi u plakovima. U tu svrhu imamo neke molekule koje mogu otopiti fibrile, s fibrilama koje formiraju plakove u mozgu. Ali vrlo je teško unijeti ove molekule i biti aktivne u mozgu. Dakle, također radimo na pokušaju da stvari pređu krvno-moždanu barijeru i uđu u ćelije. Ovo je još jedno područje u kojem smo vrlo aktivni.

Vještačka inteligencija danas transformiše svako polje. Šta mislite o ovome? Po vašem mišljenju, može li vještačka inteligencija skratiti vremenski okvir za istraživanja i otkrića vrijedna Nobelove nagrade?

Dakle, vještačka inteligencija je baš kao kada smo dobili računar. Ubrzat će istraživanje, ubrzat će mnoge različite procese u društvu. I to je alat. To nije nezavisan entitet. To je alat koji koristimo kao ljudska bića. Ali da biste imali zaista konkurentnu vještačku inteligenciju, koja također može biti konkurentna ljudskoj intuiciji i tako dalje u istraživanju, morat ćete izgraditi svijest. I ovo je vjerovatno sljedeći korak s vještačkom inteligencijom. Mislim da temeljna svijest koju gradite u drugačijoj vrsti računara, koja simulira moždanu mrežu, mislim da u tom slučaju zapravo možete postići nešto što bi moglo biti zaista konkurentno ljudskom istraživačkom procesu.

Vještačka inteligencija inherentno ima sve informacije u sebi. Dakle, dali ste informacije vještačkoj inteligenciji. Ako ste dali prave informacije, to vam daje vrlo dobre rezultate. AlphaFold, program koji može predvidjeti strukturu proteina, vrlo važan program, zapravo dobro funkcionira jer su podaci koji su korišteni za obuku vrlo precizni podaci zasnovani na kristalima, podaci zasnovani na kristalnoj strukturi, dok su informacije i dezinformacije na internetu vrlo, vrlo loš skup za učenje za vještačku inteligenciju. To je ogromna količina informacija. Ali kako vještačka inteligencija uništava to tako što sama stvara dezinformacije, ona zapravo sve više halucinira šta se dešava s ovim vještačkim inteligencijama koje su obučene na internetu.

U prethodnim intervjuima ste spomenuli da imate veliko interesovanje za muziku i neka druga područja umjetnosti. Kao naučnik, vjerujete li da postoji fundamentalna veza između umjetnosti i nauke?

Da, mislim da su to dvije strane iste medalje. Dakle, umjetnik posebno, umjetnik koji se bavi prikazivanjem trodimenzionalnog prostora na platnu ili skulpturi, koristi trodimenzionalni prikaz nečega, misli, koncepta, stvarne slike i transformira to na dvodimenzionalnom platnu u trodimenzionalni prostor. Isto radimo i s hemijom. Hemija, kako smo je učili kao djeca, dvodimenzionalna je na površini papira. Ali zapravo, hemija je trodimenzionalna. Trodimenzionalna hemija je neophodna da bismo to razumjeli kako bismo razumjeli procese koji se odvijaju.

Čuli smo da ste član rock benda, da li se to još uvijek dešava?

Više ne. Otkad sam dobio Nobelovu nagradu, nije bilo moguće baviti se time jer je to vrlo obavezujuća aktivnost. Morate biti u mogućnosti da trenirate, svirate i tako dalje.

Znamo da je vaša supruga također naučnik. Kao dobitnik Nobelove nagrade, kako provodite tipičan dan sa svojom porodicom?

Pa, volimo da nam dolaze prijatelji, pa se vrlo često dogovaramo. Zatim pripremamo hranu i volimo to raditi zajedno. Imamo prekrasno veče s puno lijepih diskusija, često naučnog ili političkog sadržaja. Ponekad čak i pustimo muziku i zabavljamo se. Također, volimo putovati, tako da je ova situacija s Nobelovom nagradom zaista lijepa jer imamo nešto zajedničko, gdje to zapravo možemo podijeliti, kao što to radimo ovdje u Turskoj. Oboje idemo, oboje držimo predavanje i možemo o tome razgovarati iz različitih perspektiva. Prije nego što odemo, nakon što smo ovdje, možemo o tome razgovarati kod kuće.

Koji savjet biste dali turskim naučnicima, istraživačima, studentima i akademicima u hemiji?

To je veliko pitanje. Mislim da je važno da stvari radite iz radoznalosti i da se osjećate dobro zbog toga. Dakle, ako istražujete, to nije zato što ste zabrinuti zbog svoje pozicije. To nije zato što želite osvojiti Nobelovu nagradu. To je zato što ste zainteresirani za nova otkrića u svojoj oblasti. I to je isti proces, neovisno o tome da li se radi o hemiji, fizici, da li ste student ili glavni istraživač. Neka vam znatiželja bude zvijezda vodilja u vašim aktivnostima i dođu vam velike stvari. Također, radite ono što smatrate najvažnijim za sebe. Nemojte raditi ono što drugi ljudi misle da je važno. Pronađite pravi ključ važnosti u sebi.