Roche objavio uspješno ključno ispitivanje eksperimentalnog lijeka za rak pluća Rani nalazi švicarske farmaceutske kompanije ukazuju na poboljšano ukupno preživljavanje

Švicarska farmaceutska i dijagnostička kompanija Roche objavila je u četvrtak da je njen eksperimentalni lijek za rak pluća, divarasib, ispunio ključne ciljeve u ključnom kliničkom ispitivanju faze III koje je uključivalo pacijente s prethodno liječenim nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC).

Kompanija je saopštila da je lijek pokazao bolje rezultate od postojećih tretmana sotorasiba i adagrasiba kod pacijenata s nemikrocelularnim karcinomom pluća koji nose mutaciju KRAS G12C.

Prema Rocheu, pacijenti liječeni divarasibom živjeli su duže bez pogoršanja bolesti, dok su rani rezultati također ukazivali na poboljšano ukupno preživljavanje.

Detaljni podaci o preživljavanju bit će objavljeni na budućoj medicinskoj konferenciji.

Kompanija je saopćila da nisu utvrđene nove sigurnosne zabrinutosti tokom studije faze III Krascendo 1, dodajući da su nuspojave uočene tokom ispitivanja bile podnošljive i reverzibilne.

Roche također testira divarasib u dvije druge studije u kasnoj fazi.

Studija Krascendo 2 procjenjuje lijek kao početni tretman u kombinaciji s pembrolizumabom, dok Krascendo 3 proučava njegovu upotrebu nakon operacije i kemo-imunoterapije.