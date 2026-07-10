Istekao 15-dnevni rok za razmatranje u Kongresu SAD-a u vezi s prodajom motora F110 Turskoj, a proces prodaje nastavlja se bez intervencije Kongresa

Prodaja američkih motora F110 Turskoj nastavit će se jer Kongres nije blokirao proces Istekao 15-dnevni rok za razmatranje u Kongresu SAD-a u vezi s prodajom motora F110 Turskoj, a proces prodaje nastavlja se bez intervencije Kongresa

Završena je važna faza procesa obavještavanja američkog Kongresa o prodaji motora F110 koji će se koristiti za turski domaći borbeni avion pete generacije KAAN, pri čemu Kongres tokom 15-dnevnog perioda razmatranja nije uložio prigovor na prodaju.

Nakon što je američki State Department 24. juna 2026. godine službeno obavijestio Kongres o predloženoj vojnoj prodaji, nekoliko članova Kongresa predstavilo je zajedničku rezoluciju kojom se tražilo zaustavljanje prodaje tokom 15-dnevnog perioda razmatranja koji se primjenjuje za članice NATO-a.

Zajednička rezolucija, koju je potpisalo devet članova Kongresa i koja je podnesena Predstavničkom domu i Senatu, pozvala je na blokiranje planirane prodaje određene odbrambene opreme, usluga i povezane podrške Turskoj.

Međutim, rezolucija nije uvrštena na dnevni red niti Predstavničkog doma niti Senata prije isteka roka za razmatranje. Kao rezultat toga, nakon isteka 15-dnevnog perioda 9. jula, prodaja motora F110 nastavila se bez prepreka iz Kongresa.

Obaviještena prodaja obuhvata integraciju, montažu, vanjske izmjene, certifikaciju, testiranje, usluge podrške u oblasti odbrane i prijenos tehničkih podataka u vezi s motorima F110-GE-129E/F koji će pokretati borbeni avion KAAN.

- Zastupnici koji žele blokirati prodaju poznati su oponenti

Zajedničku rezoluciju predstavila je demokratska zastupnica Dina Titus iz Nevade, uz podršku još osam demokratskih članova Kongresa.

Među potpisnicima su bili i brojni zastupnici koji su se ranije protivili prodaji odbrambene opreme Turskoj, uključujući Brada Shermana, Dinu Titus, Chrisa Pappasa i Jima McGoverna, koji su ranije prigovarali vojnim izvoznim aranžmanima poput prodaje borbenih aviona F-16 Turskoj.

Drugi podržavatelji rezolucije, među kojima su Jim Costa, Josh Gottheimer, Mike Quigley i George Latimer, predstavljaju okruge s utjecajnim armenskim, grčkim i izraelskim zajednicama u dijaspori. Ovi zastupnici često su povezivani s protivljenjem u Kongresu prodaji odbrambene opreme povezane s Turskom.

- Kako funkcioniše proces?

U Sjedinjenim Američkim Državama velike prodaje oružja stranim državama podliježu periodu razmatranja u Kongresu nakon što State Department službeno obavijesti Kongres. Za prodaje članicama NATO-a taj period traje 15 dana.

Tokom tog perioda članovi Kongresa mogu predstaviti zajedničku rezoluciju kojom se pokušava blokirati predložena prodaja. Međutim, kako bi takva rezolucija stupila na snagu, mora je usvojiti i Predstavnički dom i Senat, a zatim je mora potpisati predsjednik Donald Trump.

Ako predsjednik uloži veto na rezoluciju, Kongres bi morao osigurati dvotrećinsku većinu u oba doma kako bi poništio veto – najmanje 290 glasova u Predstavničkom domu i 67 glasova u Senatu.

Budući da rezolucija kojom se tražilo blokiranje prodaje motora F110 Turskoj nikada nije stavljena na razmatranje niti glasanje tokom perioda pregleda, nije pokrenut zakonodavni proces za zaustavljanje prodaje. Zbog toga je, nakon isteka 15-dnevnog roka, transakcija mogla biti nastavljena bez potrebe za razmatranjem u bilo kojem domu Kongresa.

U narednoj fazi tehnički i komercijalni pregovori u vezi s nabavkom motora F110 nastavit će se između američke administracije, nadležnih državnih institucija, proizvođača motora i relevantnih turskih vlasti.

Očekuje se da će budući razgovori biti usmjereni na raspored isporuke, integraciju motora, testiranja i aktivnosti certifikacije.