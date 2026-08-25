Mansour je bio jedna od najistaknutijih ličnosti moderne palestinske umjetnosti, a bavio se slikarstvom, kiparstvom, književnošću i karikaturom

Preminuo slavni palestinski umjetnik Sliman Mansour u 79. godini Mansour je bio jedna od najistaknutijih ličnosti moderne palestinske umjetnosti, a bavio se slikarstvom, kiparstvom, književnošću i karikaturom

Legendarni palestinski umjetnik Sliman Mansour, čiji je rad postao simbol palestinskog identiteta, sjećanja i otpora, preminuo je u 79. godini, saopćila je njegova porodica kasno u ponedjeljak.

"Posljednje poglavlje je napisano", navela je porodica u saopćenju.



"Srca preteškog za riječi, dijelimo s vama vijest da je naš voljeni otac preminuo. Svijetu ostavlja život ispunjen ljepotom, sjećanjem i naslijeđem koje će nastaviti živjeti kroz sve one koje je dotakao."

Porodica je saopćila da će detalji o sahrani i komemoraciji biti objavljeni naknadno.

Rođen 1947. godine u gradu Birzeitu u blizini Ramallaha na okupiranoj Zapadnoj obali, Mansour je bio jedna od najistaknutijih ličnosti moderne palestinske umjetnosti, a bavio se slikarstvom, kiparstvom, književnošću i karikaturom.

Više od pet decenija svojim je djelima dokumentirao palestinsku borbu, raseljavanje, povezanost s domovinom i kulturno sjećanje, koristeći simbole iz palestinske historije, naslijeđa i svakodnevnog života.

U intervjuu za Anadolu 2024. godine Mansour je rekao da umjetnost vidi kao način da se Palestincima vrati ljudskost usred pokušaja Izraelaca i Zapada da ih dehumaniziraju.

"Kao umjetnicima i ljudima koji se bave kulturom, naša je uloga da palestinskom narodu vratimo ljudskost", rekao je.

Mansour je često stavljao zemlju u središte svojih djela, kazavši: "Svi se bore oko zemlje, a zemlja je moja glavna inspiracija."

Među njegovim najpoznatijim djelima je "The Camel of Hardships", koje prikazuje starijeg Palestinca kako na leđima nosi Jerusalem, sliku koja je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola palestinske istrajnosti.

U istom intervjuu Mansour je poručio Palestincima koji žive izvan domovine: "Ne zaboravite Palestinu i Palestina je lijepa."

"U mojoj umjetnosti nema poruke mržnje. Tu su ljepota i ljubav", rekao je.