Lucisano je producirao više od 130 filmova tokom karijere duge više od sedam decenija

Preminuo italijanski filmski producent Fulvio Lucisano Lucisano je producirao više od 130 filmova tokom karijere duge više od sedam decenija

Italijanski filmski producent Fulvio Lucisano preminuo je u 98. godini, izvijestili su italijanski mediji u utorak.

Njegova kćerka Paola potvrdila je njegovu smrt na društvenim mrežama, napisavši: "Počivaj u miru, tata", prema italijanskoj novinskoj agenciji ANSA.

Rođen u Rimu 1928. godine, Lucisano je započeo karijeru krajem 1940-ih u Instituto Luce, gdje je radio na dokumentarnoj produkciji.

Osnovao je Italian International Film 1958. godine i postao jedna od vodećih ličnosti italijanske kinematografije, producirajući više od 130 filmova tokom karijere duge više od sedam decenija.

Njegove produkcije uključuju Ricomincio da tre (Počinjem od tri), Il grande cocomero (Velika bundeva), Fantozzi - Il ritorno i Notte prima degli esami (Noć prije ispita).

Lucisano je radio s nekoliko istaknutih imena italijanske kinematografije, uključujući Linu Wertmuller, Luigija Comencinija, Alberta Sordija, Maria Bavu i Massima Troisija.

Također je bio predsjednik italijanskog nacionalnog udruženja filmske industrije ANICA od 1998. do 2001. godine.

Tokom karijere, Lucisano je dobio pet nagrada David di Donatello, uključujući i onu za životno djelo 2009. godine, kao i četiri nagrade Nastri d'Argento.

Italijanski ministar kulture Alessandro Giuli pozdravio je Lucisana kao "jednog od velikih arhitekata italijanske kinematografije", hvaleći njegovu strast, intuiciju i sposobnost prepoznavanja talenta.