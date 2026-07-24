Nove američke carine za 60 trgovinskih partnera stupile na snagu

Mücahithan Avcıoğlu
24. juli 2026.•Ažuriranje: 24. juli 2026.
Nove američke carine na uvoz od 60 trgovinskih partnera stupile su na snagu u petak zbog njihovog navodnog neuspjeha da spriječe robu proizvedenu prisilnim radom da uđe u međunarodnu trgovinu.
Carine, u rasponu od 10 do 12,5 posto, stupile su na snagu u 12:01 po istočnoameričkom vremenu (04:01 GMT) i zamijenile su privremenu globalnu carinu predsjednika Donalda Trumpa od 10 posto, koja je istekla u isto vrijeme.
Mjere pokrivaju trgovinske partnere koji čine 99,4 posto američke trgovine, prema Uredu američkog trgovinskog predstavnika.
Tarife su uvedene u skladu sa članom 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine nakon istrage o tome da li su ciljane ekonomije efektivno zabranjivale uvoz koji se vrši prisilnim radom.
Nove carine neće biti dodane postojećim američkim tarifama nacionalne sigurnosti na čelik i aluminijum.
Administracija je pokrenula istragu u martu i predložila tarife u junu, tvrdeći da slaba primjena u inostranstvu stavlja američke radnike i kompanije u nepovoljan položaj.