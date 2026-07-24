Carine od 10 do 12,5 posto zamjenjuju privremenu globalnu tarifu koja ističe

Nove američke carine za 60 trgovinskih partnera stupile na snagu Carine od 10 do 12,5 posto zamjenjuju privremenu globalnu tarifu koja ističe

Nove američke carine na uvoz od 60 trgovinskih partnera stupile su na snagu u petak zbog njihovog navodnog neuspjeha da spriječe robu proizvedenu prisilnim radom da uđe u međunarodnu trgovinu.

Carine, u rasponu od 10 do 12,5 posto, stupile su na snagu u 12:01 po istočnoameričkom vremenu (04:01 GMT) i zamijenile su privremenu globalnu carinu predsjednika Donalda Trumpa od 10 posto, koja je istekla u isto vrijeme.

Mjere pokrivaju trgovinske partnere koji čine 99,4 posto američke trgovine, prema Uredu američkog trgovinskog predstavnika.

Tarife su uvedene u skladu sa članom 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine nakon istrage o tome da li su ciljane ekonomije efektivno zabranjivale uvoz koji se vrši prisilnim radom.

Nove carine neće biti dodane postojećim američkim tarifama nacionalne sigurnosti na čelik i aluminijum.

Administracija je pokrenula istragu u martu i predložila tarife u junu, tvrdeći da slaba primjena u inostranstvu stavlja američke radnike i kompanije u nepovoljan položaj.