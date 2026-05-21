U pismu liderima EU, Merz opravdava inicijativu navodeći jedinstvenu situaciju Ukrajine kao zemlje u ratu

Njemački kancelar insistira na posebnom statusu EU za Ukrajinu U pismu liderima EU, Merz opravdava inicijativu navodeći jedinstvenu situaciju Ukrajine kao zemlje u ratu

Njemački kancelar Friedrich Merz insistira na tome da Ukrajina dobije novi poseban status kao "pridružena članica" Evropske unije kao odgovor na poziv Kijeva za brzo pristupanje EU, objavili su mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

U pismu liderima EU, konzervativni lider predložio je da se Ukrajina, ruski susjed, odmah bliže integriše u institucije EU.

Međutim, u početku joj ne bi bilo dodijeljeno punopravno članstvo niti pravo glasa.

Merz je opravdao inicijativu navodeći jedinstvenu situaciju Ukrajine kao zemlje u ratu i značajan napredak postignut u pregovorima o pristupanju.

Prema njegovim riječima, prijedlog je namijenjen olakšavanju mirovnih pregovora koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump - između ostalog, kroz političku obavezu država članica da primjenjuju klauzulu EU o uzajamnoj pomoći i na Ukrajinu.

Specijalni status bi poslao snažan politički signal "koji je Ukrajini i njenim građanima toliko potreban u njihovoj kontinuiranoj borbi protiv ruske agresije", navodi se u pismu, koje je stavljeno na raspolaganje Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa) u Briselu.

U međuvremenu, Merz je smatrao da je pravovremeno potpuno pristupanje Ukrajine EU i dalje nerealno.

Kao razloge, kancelar je naveo bezbrojne prepreke i politički teške procese ratifikacije u nekoliko država članica.

"Očigledno je da ne možemo završiti proces pristupanja u kratkom roku", napisao je predsjedniku Vijeća EU Antoniu Costi, predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku administracije kiparskih Grka Nikosu Christodoulidesu, predstavljajući predsjedništvo Vijeća EU.

Kako bi se osigurao brzi napredak, Merz je predložio da EU pregovara odmah i bez odlaganja o svim pitanjima relevantnim za pristupanje. Predložio je raspravu o ideji "pridruženog članstva", što bi mogao biti odlučujući korak na putu Ukrajine ka punopravnom članstvu.

"Ne bi bilo 'lako članstvo', već bi išlo daleko izvan postojećeg Sporazuma o pridruživanju i dodatno ubrzalo proces pristupanja", objasnio je Merz.

Prema viziji kancelara, ovaj poseban status mogao bi uključivati ​​učešće Ukrajine na sastancima Evropskog vijeća i Vijeća EU - iako bez prava glasa.

Također bi se mogla zamisliti uloga pridruženog člana Evropske komisije bez portfelja i bez prava glasa, pridruženih članova Evropskog parlamenta bez prava glasa i pridruženog sudije u Evropskom sudu pravde u obliku "pomoćnog izvjestitelja".

Merz je prijedlog opisao kao političko rješenje koje ima za cilj da odmah "značajno približi Ukrajinu Evropskoj uniji i njenim ključnim institucijama".

Ovo ne bi zamijenilo pregovore o pristupanju, već bi ih promovisalo i podržalo, rekao je.

Iz perspektive kancelara, važno je da za ovo ne bi bila potrebna ni ratifikacija ugovora o pristupanju prema članu 49. Ugovora o EU, niti izmjene ugovora. Umjesto toga, govorio je samo o "snažnom političkom sporazumu".

Merz se zalagao za postepeni pristup kada je u pitanju usvajanje zakona EU i pristup programima EU. Prema ovom pristupu, Ukrajina za sada ne bi doprinosila budžetu EU niti bi imala koristi od njega na isti način kao redovne članice. Međutim, programi pod direktnim upravljanjem mogli bi se postepeno otvarati, uz zaštitne klauzule.

Posebno dalekosežan dio prijedloga odnosio se na sigurnosnu politiku.

Kancelar je predložio da Ukrajina u potpunosti uskladi svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s politikom EU.

Istovremeno, države članice trebale bi se politički obavezati da će i na Ukrajinu primijeniti klauzulu o uzajamnoj pomoći iz člana 42(7) Ugovora o EU, "kako bi se stvorila značajna sigurnosna garancija".

Kao zaštitnu mjeru, Merz je zamislio rezervni mehanizam ili, alternativno, klauzulu o zalasku sunca u slučaju da Ukrajina prekrši temeljne vrijednosti EU ili napravi značajne zastoje u pregovorima o pristupanju.

Iako je kancelar priznao da njegov prijedlog postavlja pitanja u vezi s političkom, tehničkom i pravnom izvodljivošću, napomenuo je da se ona mogu riješiti ako se posebnom statusu pristupi konstruktivno.

"Moj cilj bi bio da uskoro postignem sporazum i da uspostavim posebnu radnu grupu koja će razraditi detalje", napisao je Merz u pismu.

Rekao je da se raduje razgovoru o svojim idejama sa šefovima država i vlada i visokim zvaničnicima EU.