Premijer Izraela i vojni vrh poručili da će zadržati sigurnosnu zonu i nastaviti vojne operacije, uprkos regionalnim naporima za učvršćivanje primirja u Libanu

Netanyahu potvrdio: Izraelska vojska ostaje u južnom Libanu Premijer Izraela i vojni vrh poručili da će zadržati sigurnosnu zonu i nastaviti vojne operacije, uprkos regionalnim naporima za učvršćivanje primirja u Libanu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i visokopozicionirani zvaničnici odbrane u ponedjeljak su potvrdili planove za održavanje vojnog prisustva u južnom Libanu, prema zajedničkom saopćenju koje je izdao Netanyahuov ured, javlja Anadolu.

Saopćenje je uslijedilo nakon sastanka na kojem su učestvovali Netanyahu, ministar odbrane Israel Katz, načelnik Generalštaba Eyal Zamir i načelnik Sjeverne komande Ori Gordin.

Navodi se da će izraelska vojska nastaviti operacije usmjerene na ono što je opisala kao neutralizaciju prijetnji izraelskim trupama i građanima, uništavanje onoga što su nazvali terorističkom infrastrukturom i održavanje sigurnosne zone u južnom Libanu.

U saopćenju se dodaje da će sigurnost izraelskih građana i izraelskih snaga ostati vodeći princip za političko i vojno rukovodstvo zemlje bez kompromisa.

Izjava je uslijedila dan nakon što su Iran i SAD održali 18 sati pregovora u Švicarskoj pod pakistanskim i katarskim posredovanjem kako bi razgovarali o neriješenim odredbama sporazuma potpisanog prethodne sedmice, uključujući prekid neprijateljstava na svim frontovima, među kojima je i onaj u Libanu.

Izraelska vojna ofanziva u Libanu ubila je više od 4.000 ljudi, ranila više od 12.000 i raselila više od milion stanovnika od 2. marta, prema libanskim vlastima.

Izrael i dalje okupira područja u južnom Libanu, neka drži decenijama, a druga zauzeta tokom rata 2023-2024.