Izraelski premijer zaprijetio vrlo snažnim odgovorom u slučaju novih iranskih napada, uoči susreta s Trumpom u Washingtonu

Netanyahu: Američko-izraelski napadi značajno oslabili iranski nuklearni program Izraelski premijer zaprijetio vrlo snažnim odgovorom u slučaju novih iranskih napada, uoči susreta s Trumpom u Washingtonu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da su zajedničke vojne operacije Izraela i Sjedinjenih Američkih Država značajno oslabile iranske nuklearne kapacitete i vratile taj program nekoliko godina unazad.

"Uništili smo 20 njihovih vodećih nuklearnih naučnika u dvije operacije koje smo izveli sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Netanyahu u intervjuu za televiziju Fox News.

On tvrdi da su kapaciteti Teherana ozbiljno narušeni, ali je naglasio da međunarodna zajednica mora ostati stalno oprezna kako bi spriječila eventualne pokušaje obnove iranskog nuklearnog programa.

Netanyahu je upozorio da će odgovor Izraela biti "veoma, veoma snažan" ukoliko Iran u budućnosti izvrši napade na Izrael, bilo direktno ili putem saveznika u regiji.

Izraelski premijer izrazio je i snažnu podršku strategiji američkog predsjednika Donalda Trumpa prema kojoj bi se civilne nuklearne potrebe Saudijske Arabije povezale s njenim priključenjem Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.

Kazao je da bi bio oduševljen proširenjem procesa normalizacije na Rijad, podsjećajući da je Izrael ranije postigao sporazume s nekoliko arapskih država.

Netanyahu je odbacio tvrdnje da Izrael postaje međunarodno izoliran, navodeći da mnoge zemlje u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku traže izraelsku tehnologiju i vojnu saradnju.

Izraelski premijer naredne sedmice putuje u Washington, gdje će prisustvovati sahrani preminulog senatora Lindseyja Grahama, a očekuje se i njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.