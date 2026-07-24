Teheran odbio ponudu o neriješenoj kontroli Hormuškog moreuza jer se obnovljeni sukob nastavlja skoro dvije sedmice

Mediji: Iran odbacio američki prijedlog o prekidu vatre uručen preko iračkog premijera Teheran odbio ponudu o neriješenoj kontroli Hormuškog moreuza jer se obnovljeni sukob nastavlja skoro dvije sedmice

Iran je u četvrtak odbacio američki prijedlog o prekidu vatre koji je iznio irački premijer Ali al-Zaidi, objavio je "New York Times", dok napadi između dvije zemlje traju skoro dvije sedmice.

Pozivajući se na iranske i iračke zvaničnike koji su upoznati s tim, list navodi da je Al-Zaidi iznio prijedlog tokom posjete Teheranu nakon nedavnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.

U izvještaju se navodi da su detalji prijedloga nejasni, ali su ga iranski zvaničnici opisali kao jedini prijedlog koji se trenutno nudi.

Teheran je to odbio, kako su navodno rekli, jer nije riješeno pitanje kontrole nad Hormuškim moreuzom.

Al-Zaidijevo putovanje bila je njegova prva zvanična posjeta Iranu od preuzimanja dužnosti u maju. On je otputovao sa visokom ministarskom delegacijom i sastao se s predsjednikom Masoudom Pezeshkianom dok su dvije strane razgovarale o bilateralnim vezama, regionalnom razvoju i naporima za jačanje sigurnosti i stabilnosti.

Iranski zvaničnici rekli su da su razgovori obuhvatili i implementaciju ranije potpisanih sporazuma, pri čemu su obje vlade pozvale na širu saradnju u trgovini, energetici, transportu i regionalnim pitanjima.

Prema iranskim medijima, Al-Zaidi se sastao i s glavnim iranskim pregovaračem i predsjednikom parlamenta Mohammadom Bagherom Ghalibafom i ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem.

U izvještaju se navodi da se iranski zvaničnici pripremaju za mogućnost šireg sukoba ako Trump bude slijedio prijetnje da će udariti Teheran i dodatnu kritičnu infrastrukturu.

List navodi da su dva iranska zvaničnika rekla da će takvi napadi potaknuti Teheran da proširi rat na regionalno, uključujući ciljanje Tel Aviva i traženje od jemenske grupe Huti da zatvori moreuz Bab al-Mandab.

Američke snage izvele su napade na iranske ciljeve 13. uzastopnu noć u petak, objavila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Iranske vlasti su u srijedu procijenile da je broj poginulih u tekućim napadima SAD-a 53, dok su 592 osobe povrijeđene.

Regionalne tenzije su eskalirale u protekle dvije sedmice nakon što je Trump 8. jula objavio da prekid vatre naveden u prošlomjesečnom američko-iranskom memorandumu o razumijevanju više nije na snazi.

Od tada su SAD i Iran razmijenili napade, a Washington cilja na lokacije unutar Irana, dok Teheran kaže da je napao američka vojna postrojenja i opremu u nekoliko zemalja u regionu.

Konfrontacija je poremetila transport kroz Hormuški moreuz, ugrozila globalne opskrbe energijom i izazvala povremeno zatvaranje vazdušnog prostora i sve veća upozorenja o napadima na američke objekte i interese izvan Bliskog istoka.