Mark Ruffalo nazvao Netanyahua „ubilačkim maniakom“

Američki glumac Mark Ruffalo uputio je oštru kritiku izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, istakavši da smjena glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda (MKS) ne može prikriti njegove zločine u Gazi, javlja Anadolu.

„Ti si ubilački manijak, Benjamine Netanyahu“, napisao je Ruffalo u nedjelju na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

On je naglasio da lobiranje za smjenu Karima Khana, koji je 2024. godine izdao nalog za hapšenje Netanyahua, ne znači da „ratni zločini nestaju ili da je tvoja krivica umanjena“.

Ruffalo je dodao da izraelski lider „neće lobiranjem promijeniti historiju“ i da će zauvijek ostati upamćen po svojim postupcima. „Nećeš pobjeći od pravde“, poručio je glumac.

Komentari američkog glumca uslijedili su nakon što je Netanyahu pozdravio smjenu Khana. Države članice MKS-a glasale su u petak za smjenu glavnog tužioca zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje, što je Khan demantovao.

Podsećamo, Khan je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom ofanzive u kojoj je od oktobra 2023. godine u Gazi ubijeno više od 73.000 ljudi, dok je enklava u potpunosti razorena.

Ruffalo, jedan od najglasnijih holivudskih zagovornika prava Palestinaca, višekratno je situaciju u Gazi nazivao genocidom i etničkim čišćenjem, što je nalaz koji podržavaju i brojne agencije UN-a te organizacije za zaštitu ljudskih prava.