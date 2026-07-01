Dosadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt čestitao je Crishocku na stupanju na dužnost i poželio mu uspjeh u budućem radu, navodi se u saopćenju OHR-a

Louis J. Crishock preuzeo dužnost v.d. visokog predstavnika u BiH Dosadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt čestitao je Crishocku na stupanju na dužnost i poželio mu uspjeh u budućem radu, navodi se u saopćenju OHR-a

Louis J. Crishock danas je zvanično preuzeo dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od dosadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schmidta, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika (OHR), javlja Anadolu.

Smjena na čelu OHR-a uslijedila je nakon odluke Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC SB) o imenovanju Crishocka na ovu poziciju.

Novi vršitelj dužnosti visokog predstavnika izrazio je zahvalnost Upravnom odboru PIC-a na ukazanom povjerenju te naglasio svoju posvećenost očuvanju stabilnosti u zemlji.

„Počastvovan sam povjerenjem koje mi je ukazao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Provodit ću ovaj mandat u skladu s Općim okvirnim sporazumom za mir i ovlaštenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo se fokusirati na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine, te osiguranje potpunog poštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine“, izjavio je Crishock.

Dosadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt čestitao je Crishocku na stupanju na dužnost i poželio mu uspjeh u budućem radu, navodi se u saopćenju OHR-a.