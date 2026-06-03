Kuwait Airways obnavlja letove nakon iranskih napada Direkcija za civilno vazduhoplovstvo dozvoljava rad samo letovima kompanije Kuwait Airways preko Terminala 4

Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo Kuvajta (DGCA) saopštila je u srijedu da dolazi do djelimičnog obnavljanja letačkih operacija na Međunarodnom aerodromu Kuvajt, dozvoljavajući samo letovima kompanije Kuwait Airways da saobraćaju preko Terminala 4, nakon procjene štete uzrokovane iranskim napadom, javlja Anadolu.

U saopštenju ove uprave navodi se da su tehnički timovi i nadležni organi „završili procjene štete i proveli neophodne mjere kako bi osigurali sigurnost letačkih operacija“.

Pozvali su putnike da direktno koordiniraju s kompanijom Kuwait Airways kako bi provjerili redove letenja i detalje o putovanju.

Ranije je Kuvajt saopštio da je u iranskim udarima poginula jedna osoba, da je nekoliko drugih povrijeđeno, te da su oštećeni ključni objekti, uključujući Međunarodni aerodrom Kuvajt i diplomatska predstavništva, naglašavajući da „zadržava pravo“ na odgovor na ove napade.