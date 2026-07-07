Bez sumnje, ovaj događaj izaziva veliki interes, uključujući i naš. Naravno, pratit ćemo sve vijesti i informacije koje dolaze iz Ankare, rekao je glasnogovornik Kremlja

Kremlj kaže da Rusija pomno prati samit NATO-a Bez sumnje, ovaj događaj izaziva veliki interes, uključujući i naš. Naravno, pratit ćemo sve vijesti i informacije koje dolaze iz Ankare, rekao je glasnogovornik Kremlja

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u utorak da će Moskva pomno pratiti dešavanja na samitu NATO-a u Ankari, očekujući da će razgovori biti u velikoj mjeri usmjereni na Rusiju.

“Bez sumnje, ovaj događaj izaziva veliki interes, uključujući i naš. Naravno, pratit ćemo sve vijesti i informacije koje dolaze iz Ankare“, rekao je Peskov na konferenciji za novinare u Moskvi.

Zvaničnik je naveo da je Rusija prije samita čula brojne izjave koje se odnose na Moskvu, opisujući ih kao konfrontacijske, a ne kao usmjerene na dijalog ili konstruktivnu saradnju.

“U kontekstu priprema za ovaj samit, čuli smo mnoge izjave koje se odnose na našu zemlju. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj interakciji i dijalogu, već izjave konfrontacijske prirode“, rekao je.

“Vidjet ćemo do kakvih će dokumenata sve ovo dovesti, kakve će izjave biti date, koji će dokumenti biti potpisani i šta će biti rečeno tokom bilateralnih sastanaka koji će se održati na marginama“, dodao je.

Peskov je također rekao da dodatne isporuke oružja NATO-a Ukrajini neće spriječiti Rusiju da nastavi svoju “specijalnu vojnu operaciju“ dok ne ostvari svoje ciljeve.

“Ukrajina stalno traži nove vrste oružja, kako odbrambenog tako i ofanzivnog“, rekao je.

“To ni na koji način ne može spriječiti nastavak specijalne vojne operacije dok njeni ciljevi ne budu ostvareni“, naglasio je.

Istovremeno, Peskov je rekao da Rusija održava kontakte na radnom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama i da se nada da će napori Washingtona da sukob usmjere prema mirnom rješenju na kraju uspjeti.

“Nastavljamo održavati kontakte s Amerikancima putem radnih kanala. Nadamo se da će njihovi napori da situaciju usmjere prema mirnom toku biti uspješni. Kao što je predsjednik Putin više puta rekao, mi ostajemo otvoreni za to“, rekao je.

Peskov je također rekao da ruske snage nastavljaju vojne operacije, opisujući zauzimanje ukrajinskog uporišta Kostjantinivka kao veoma važan korak i u taktičkom i u strateškom smislu.

Prema njegovim riječima, ruske snage nastavljaju napore na uspostavljanju onoga što Moskva opisuje kao sigurnosnu ili tampon-zonu duž granice.

Peskov je ponovio stav Rusije o prednosti diplomatskog rješenja sporova s Ukrajinom.

“Sve bi moglo krenuti mirnim putem u trenutku kada kijevski režim pokaže dobru volju i spremnost da donese one važne odluke koje je potrebno donijeti“, rekao je.