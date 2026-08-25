Doha navodi da se nastavljaju napori na posredovanju kako bi se Teheran i Washington vratili pregovorima te poziva na obnovu slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz

Katar nove sankcije SAD-a Iranu nazvao unilateralnim Doha navodi da se nastavljaju napori na posredovanju kako bi se Teheran i Washington vratili pregovorima te poziva na obnovu slobodne plovidbe kroz Hormuški moreuz

Katar je u utorak nove sankcije SAD-a Iranu nazvao unilateralnim, ističući da Doha nastavlja napore na posredovanju kako bi se pregovorima riješio sukob između Teherana i Washingtona.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je na sedmičnom brifingu za novinare da Katar i dalje podržava napore na posredovanju radi rješavanja sukoba i vraćanja SAD-a i Irana za pregovarački sto.

Kazao je da su kontakti Katara sa stranama nastavljeni posljednjih sedmica, ali da u procesu posredovanja nije bilo novih pomaka.

Ansari je istakao da sve zemlje Zaljeva podržavaju postizanje mirnog rješenja sukoba između SAD-a i Irana, navodeći da među zaljevskim državama postoji potpuna koordinacija u vezi s različitim scenarijima koji bi mogli proizaći iz svake eskalacije.

Upozorio je da bi daljnja eskalacija imala šire posljedice i po regiju i po svijet.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, Ansari je rekao da je obnova normalne plovidbe tim strateškim plovnim putem jedan od prioriteta Katara.

Kazao je da se situacija u moreuzu treba vratiti na stanje prije sukoba, ističući potrebu za osiguravanjem slobode plovidbe.

Ansari je optužio Iran da je zatvaranjem Hormuškog moreuza prekršio slobodu plovidbe zajamčenu međunarodnim pravom.

Također je odbacio pokušaje Irana da u sukob uključi zemlje regije svaki put kada Teheran bude napadnut od treće strane.

Ansari je istakao da Katar ne podržava jednu stranu protiv druge, navodeći da je prioritet postizanje sporazuma među stranama.

SAD je u ponedjeljak pokrenuo ono što je nazvao "Operacija Ekonomski otpadnik", široku kampanju sankcija čiji je cilj izolirati Iran od globalnog finansijskog sistema.

Govoreći o Gazi, Ansari je pozvao na pritisak na Izrael kako bi se ubrzala provedba sporazuma o prekidu vatre u okviru plana američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Ako Izrael želi postati dijelom regije, mora ispuniti svoje obaveze", dodao je.