Vlasti kažu da je obustava rada uticala na rad aerodroma i putničke usluge

Izraelski aerodrom "Ben Gurion" obustavio rad zbog radnog spora Vlasti kažu da je obustava rada uticala na rad aerodroma i putničke usluge

Izraelski aerodrom "Ben Gurion" prestao je s radom u četvrtak u 14 sati po lokalnom vremenu (11 sati po GMT-u) zbog radnog spora koji je već uzrokovao zatvaranje svih šaltera za prijavu, objavili su izraelski mediji, javlja Anadolu.

Izraelska uprava aerodroma i vlasti zračnog prometa unaprijed su obavijestile avioprevoznike o skorom zatvaranju aerodroma, prema izraelskom novinskom portalu Ynet.

Ovaj potez dolazi nakon što je zaposlenima naloženo da obustave rad na šalterima za prijavu.

Zaposleni u četiri kompanije za zemaljske usluge koje posluju na aerodromu su navodno prestali s radom.

Do poremećaja dolazi tokom jednog od najprometnijih perioda u godini, kada aerodrom dnevno opslužuje otprilike 100.000 putnika – i oko 600 letova.

Prema Upravi aerodroma Izraela, odluka o obustavi rada - u skladu s uputama radničkog odbora - uticala je na rad aerodroma i putničke usluge.

Uprava aerodroma pozvala je zaposlene da odmah prekinu obustavu rada kako bi se obnovile operacije i usluge.

Upozorila je uprava da će, ako se poremećaji nastave, tražiti intervenciju sudskih organa.

Zvaničnici izraelskog Ministarstva saobraćaja upozorili su da bi zaposleni na aerodromu mogli biti otpušteni ako se utvrdi da je obustava rada dio namjernog usporavanja, prema Ynetu.

Ministar saobraćaja Miri Regev naložio je generalnom direktoru svog ministarstva, Mosheu Ben Zakenu, da odmah riješi situaciju, objavio je Ynet.