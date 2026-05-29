Izrael: Prisustvo američkih vojnih aviona na "Ben Gurionu" donijelo gubitke od 248 miliona dolara Aerodrom radi na trećini kapaciteta jer desetine američkih aviona tankera zauzimaju objekte

Prisustvo američkih vojnih aviona na izraelskom aerodromu "Ben Gurion" koštalo je Upravu izraelskih aerodroma 700 miliona šekela (248 miliona dolara ili 215 miliona eura) gubitaka u protekla dva mjeseca, saopćili su izraelski zvaničnici u četvrtak, upozoravajući da bi se ta cifra mogla povećati na milijarde ako se situacija nastavi, javlja Anadolu.

Sharon Kedmi, generalni direktor Uprave izraelskih aerodroma, izjavio je da aerodrom "Ben Gurion" trenutno radi samo na jednoj trećini svog kapaciteta zbog prisustva američkih vojnih aviona za dopunjavanje gorivom, prema izjavama koje je prenio izraelski javni emiter KAN.

"Koristimo samo jednu trećinu operativnog kapaciteta aerodroma", rekao je Kedmi, dodajući da je oko 70 posto aktivnosti na aerodromu ograničeno zbog prostora i resursa koje zauzimaju američke vojne operacije.

"Na granici smo naših mogućnosti", rekao je, upozoravajući da će u narednim danima biti objavljena dodatna otkazivanja letova.

Kedmi je upozorio da bi gubici mogli porasti na milijarde ako trenutni uslovi potraju.

Dodao je da su aerodromske vlasti očekivale da će 18 miliona putnika proći kroz "Ben Gurion" ove godine, ali trenutne procjene sugeriraju da ta brojka možda neće premašiti 15 miliona.

Strane aviokompanije vjerovatno neće nastaviti s radom u bliskoj budućnosti, rekao je, dok bi do tri miliona putnika moglo biti pogođeno poremećajima i otkazivanjima.

Deseci američkih tankera trenutno su stacionirani na aerodromu "Ben Gurion", glavnoj međunarodnoj kapiji Izraela u blizini Tel Aviva.

Ranije ovog mjeseca, izraelski mediji su citirali šefa Uprave za civilno zrakoplovstva Šmuela Zakaja koji je rekao da američki vojni avioni na "Ben Gurionu" paraliziraju civilne letove, odlažu povratak stranih prevoznika i povećavaju cijene karata.

Zakay je izraelskoj ministrici prometa Miri Regev rekao da se "Ben Gurion" pretvorio u vojni aerodrom s ograničenim civilnim aktivnostima, upozoravajući da situacija šteti lokalnim aviokompanijama.