Iran tvrdi da je uništio američki depo bespilotnih letjelica i centar za umjetnu inteligenciju u Bahreinu

Rania R.a. Abushamala
18. juli 2026.•Ažuriranje: 18. juli 2026.
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u petak da je uništio američki depo bespilotnih letjelica i "glavni centar za umjetnu inteligenciju" u Bahreinu kao odmazdu za nedavne američke napade na Iran, javlja Anadolu.
IRGC je naveo da su napadi uslijedili nakon što je američka vojska "počinila ratne zločine" napadom na nekoliko mostova u Iranu prethodne noći, "ubivši i ranivši brojne civile".
Rečeno je da su njihove snage "uništile depo američkih bespilotnih letjelica u Bahreinu", dodajući da su "mnoge od njih spaljene".
IRGC je tvrdio da je "potpuno uništio" bahreinski "glavni centar za umjetnu inteligenciju", dodajući da ga je SAD koristio "za pomoć neprijatelju u odabiru ciljeva za počinjenje ratnih zločina".
Navedeno je da je lokacija pogođena s "nekoliko balističkih raketa i desetinama dronova".
IRGC je upozorio da će, ako SAD nastavi ciljati mostove i transportnu infrastrukturu u Iranu, napasti "najvažniju industrijsku, informaciono-tehnološku i imovinu umjetne inteligencije kompanija s američkim dioničarima" u zemljama koje su domaćini američkih vojnih baza u regiji.
Također se tvrdi da su "sve zemlje koje su domaćini američkih vojnih baza u regiji partneri u ovim ratnim zločinima".