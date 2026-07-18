IRGC upozorava da će ciljati ključna industrijska, tehnološka i sredstva umjetne inteligencije povezana sa SAD-om u zemljama u kojima se nalaze američke vojne baze ako se američki napadi nastave

Iran tvrdi da je uništio američki depo bespilotnih letjelica i centar za umjetnu inteligenciju u Bahreinu IRGC upozorava da će ciljati ključna industrijska, tehnološka i sredstva umjetne inteligencije povezana sa SAD-om u zemljama u kojima se nalaze američke vojne baze ako se američki napadi nastave

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u petak da je uništio američki depo bespilotnih letjelica i "glavni centar za umjetnu inteligenciju" u Bahreinu kao odmazdu za nedavne američke napade na Iran, javlja Anadolu.

IRGC je naveo da su napadi uslijedili nakon što je američka vojska "počinila ratne zločine" napadom na nekoliko mostova u Iranu prethodne noći, "ubivši i ranivši brojne civile".

Rečeno je da su njihove snage "uništile depo američkih bespilotnih letjelica u Bahreinu", dodajući da su "mnoge od njih spaljene".

IRGC je tvrdio da je "potpuno uništio" bahreinski "glavni centar za umjetnu inteligenciju", dodajući da ga je SAD koristio "za pomoć neprijatelju u odabiru ciljeva za počinjenje ratnih zločina".

Navedeno je da je lokacija pogođena s "nekoliko balističkih raketa i desetinama dronova".

IRGC je upozorio da će, ako SAD nastavi ciljati mostove i transportnu infrastrukturu u Iranu, napasti "najvažniju industrijsku, informaciono-tehnološku i imovinu umjetne inteligencije kompanija s američkim dioničarima" u zemljama koje su domaćini američkih vojnih baza u regiji.

Također se tvrdi da su "sve zemlje koje su domaćini američkih vojnih baza u regiji partneri u ovim ratnim zločinima".