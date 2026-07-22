Iran saopćio da je u američkim napadima od 27. juna poginulo 53, a ranjeno 592 ljudi - Ministarstvo zdravlja saopćilo da je šest žena, troje maloljetnika među poginulima, a 535 povrijeđenih otpušteno posle liječenja

U američkim zračnim napadima na Iran od 27. juna poginule su 53 osobe, a ranjeno 592, saopćilo je u srijedu iransko Ministarstvo zdravlja, usred eskalacije tenzija širom regiona.

Hussein Kermanpour, šef centra za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva, rekao je da su žrtve zabilježene od 27. juna do 8.30 ujutro (05.30 GMT) u srijedu, navodi se u saopćenju objavljenom na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u.

On je rekao da je 535 povrijeđenih otpušteno nakon ukazane pomoći, dok je 36 ostalo hospitalizirano, a 21 osoba je dobila pomoć na licu mjesta.

SAD je od prošle sedmice izveo niz napada širom Irana, dok je Teheran odgovorio napadima na objekte i baze za koje kaže da ih koristi američka vojska u nekoliko zemalja u regionu.

Razmjena vatre je nastavljena uprkos okvirnom sporazumu uz posredovanje Pakistana koji su SAD i Iran potpisali u junu s ciljem okončanja rata koji je počeo u februaru i otvaranja puta za trajni mirovni sporazum.