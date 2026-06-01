Iran obustavio kontakte sa SAD-om zbog izraelskih napada u Libanu Teheran neće nastaviti indirektne kontakte dok se ne zaustave izraelske vojne operacije u Gazi i Libanu, objavio je Tasnim

Iran je obustavio indirektne razmjene i razmjenu tekstualnih poruka sa SAD-om putem posrednika u znak protesta zbog nastavka izraelskih napada u Libanu, objavila je u ponedjeljak poluzvanična novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

Prema agenciji, odluka je donesena kao odgovor na ono što je opisano kao kontinuirano izraelsko kršenje primirja u Libanu, što Iran smatra jednim od uslova koji podupiru šire aranžmane o primirju u regiji.

Tasnim je objavio da će iranski pregovarački tim obustaviti "razgovore i razmjenu tekstualnih poruka putem posrednika" dok se ne ispune njegovi zahtjevi u vezi s Gazom i Libanom.

U izvještaju se navodi da su iranski zvaničnici i pregovarači naglasili potrebu za trenutnim prekidom izraelskih vojnih operacija u Gazi i Libanu, kao i potpunim povlačenjem Izraela iz okupiranih područja u Libanu.

"Sve dok se ne riješi stav Irana i fronta otpora o ovim pitanjima, neće biti razgovora", naveo je Tasnim.

Objavili su da su Iran i savezničke grupe u takozvanoj osovini otpora odlučile pripremiti odgovore na izraelske napade i razmotriti otvaranje dodatnih frontova.

Prema izvještaju, mjere koje se razmatraju uključuju potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza i aktiviranje drugih frontova, uključujući moreuz Bab al-Mandab, kao sredstvo pritiska na Izrael i njegove pristalice.