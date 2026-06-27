Hiljade vozača Vespi u velikoj paradi kroz Rim Učesnici iz cijelog svijeta prodefilovali kroz historijske ulice italijanske prijestolnice

Hiljade vozača skutera Vespa učestvovalo je u velikoj motociklističkoj paradi u subotu u italijanskoj prijestolnici, ispunivši historijske ulice šarenim defileom jednog od najpoznatijih italijanskih proizvoda.

Događaj je obilježio bogato naslijeđe Vespe, laganog motora koji je prvobitno dizajniran 1946. godine nakon Drugog svjetskog rata. Kreirana kao pristupačno i praktično prevozno sredstvo za obnovu zemlje, Vespa je vremenom postala jedan od globalno najprepoznatljivijih simbola italijanskog dizajna.

Vozači iz različitih dijelova svijeta doputovali su u Rim kako bi učestvovali u paradi, vozeći svoje klasične i moderne skutere pored nekih od najpoznatijih znamenitosti grada, uključujući Koloseum, Via dei Fori Imperiali i Circus Maximus.

Raznovrsni modeli Vespi, u različitim bojama, starosti i prilagođenim dizajnima, privukli su pažnju brojnih posmatrača duž rute, dok su stanovnici i turisti ispunili ulice kako bi posmatrali i fotografisali ovu pokretnu izložbu.