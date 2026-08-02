Pastore je pronađen mrtav u svom domu u njujorškom naselju Bronx

Glumac iz serije Sopranosi Vincent Pastore preminuo u 80. godini Pastore je pronađen mrtav u svom domu u njujorškom naselju Bronx

Vincent Pastore, glumac najpoznatiji po ulozi Salvatorea Bonpensiera u TV seriji Sopranosi, preminuo je u 80. godini, prenijeli su mediji u subotu.

Pastore je pronađen mrtav u svom domu u njujorškom naselju Bronx u subotu poslijepodne, saopćile su vlasti, dodajući da nema naznaka o nasilnoj smrti, prenosi CBS News.

“Imao sam privilegiju predstavljati Vinnyja više od 30 godina, mnogo prije nego što su Sopranosi učinili njegovo ime poznatim širom svijeta,” rekao je njegov menadžer Robert Attermann, prenosi isti izvor.

“Za svijet će on uvijek biti nezaboravni ‘Big Pussy’, ali za nas koji smo ga poznavali, bio je mnogo više od toga,” dodao je.

Pastore je tumačio Bonpensiera kroz svih šest sezona serije Sopranosi od 1999. do 2007. godine.

Iako je njegov lik ubijen u drugoj sezoni nakon što je otkriveno da je doušnik FBI-ja, kasnije se vraćao kroz gostujuće uloge.

Rođen u Bronxu 14. jula 1946. godine, Pastore je služio u Vijetnamskom ratu prije nego što je diplomirao glumu na Univerzitetu Pace.

Njegova karijera uključivala je uloge u filmovima poput kriminalističkih drama Goodfellas, Carlito’s Way, Men of Respect i Gotti, kao i pojavljivanja u TV serijama Law & Order, Blue Bloods, General Hospital i Hawaii Five-0.

Njegovi najnoviji projekti uključuju serije Gravesend iz 2022. i Yellowjackets iz 2025. godine.

Glumac Michael Imperioli, koji je glumio uz Pastorea u Sopranosima, opisao ga je kao “dobrodušnog brata koji je duboko brinuo o svojoj porodici i prijateljima.”

“Nedostajat će mi zauvijek,” rekao je Imperioli.