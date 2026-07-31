F-35 se srušio u blizini američke vojne baze u Kaliforniji

Berk Kutay Gökmen
31. juli 2026.•Ažuriranje: 31. juli 2026.
ISTANBUL (AA) – Hitne službe reagovale su nakon pada aviona F-35 Lightning II u zoni zračne baze Miramar u San Diego, u američkoj saveznoj državi Kalifornija, javila je lokalna televizija KGTV u petak.
Neimenovani zvaničnici naveli su da se nesreća dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu (17:00 GMT), te da se pilot uspješno katapultirao i da je spašen.
„Možemo potvrditi incident klase A koji uključuje avion Marinski korpus SAD tipa F-35B u blizini baze MCAS Miramar. Pilot se katapultirao i spašen je. Više informacija bit će dostupno uskoro“, navodi se u saopćenju.
Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se uzdiže s mjesta nesreće, dok vatrogasne ekipe rade na gašenju požara oko letjelice.