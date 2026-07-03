Muškarac, koji je nosio tibetansku zastavu, hospitalizovan u kritičnom stanju

Demonstrant se zapalio ispred sjedišta UN-a u New Yorku Muškarac, koji je nosio tibetansku zastavu, hospitalizovan u kritičnom stanju

Muškarac se u četvrtak uveče zapalio ispred sjedišta UN-a u New Yorku, nakon što je postavio tibetansku zastavu na trotoar u blizini ovog kompleksa, javljaju lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Incident se dogodio oko 19 sati po lokalnom vremenu, u blizini Istočne 43. ulice i Prve avenije.

Na snimcima nadzornih kamera UN-a vidi se kako muškarac postavlja zastavu prije nego što se zapalio.

On je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu Bellevue.

Kako se navodi, na papirima koji su pronađeni na licu mjesta nalazila se poruka: „Kina, van iz Tibeta“.

Policija je pokrenula istragu o incidentu, dok je tibetanska zastava ostala na licu mjesta još oko sat vremena nakon događaja.