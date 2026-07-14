CNN: Američki senator Lindsey Graham prije smrti rekao da ima „bolove u prsima“ Senator Tuberville prisjeća se događaja koji su doveli do Grahamove smrti

Američki senator Tommy Tuberville iznio je nova saznanja o tome šta se dogodilo njegovom kolegi, republikanskom senatoru Lindseyju Grahamu, prije nego što je u subotu preminuo u svojoj kući u Washingtonu, navodi se u izvještaju CNN-a.

„Lindsey je nazvao, praktično je nazvao i rekao: 'Slušaj, imam bolove u prsima. Znaš, moram nešto poduzeti'“, rekao je Tuberville novinarima u ponedjeljak, prenoseći svjedočanstvo jedne od svojih uposlenica koja je u subotu navečer bila sa osobom zaduženom za Grahamov raspored (asistenticom), kada je senator nazvao svoju asistenticu žaleći se na bolove u prsima i zamolio je da nazove hitnu pomoć (911).

Kada je Grahamova asistentica stigla u njegovu kuću, „hitna pomoć je već provalila vrata i radili su na njemu“, kazao je Tuberville, prenoseći riječi svoje uposlenice.

Graham se samo nekoliko sati ranije vratio u SAD s diplomatskog putovanja u Ukrajinu u ime predsjednika Donalda Trumpa, koji je novinarima ispričao detalje o svojoj posljednjoj interakciji s Grahamom.

„Rekao je: 'Umoran sam jer je to dug put', ali osim toga, bio je dobro“, prisjetio se Trump.

Trenutno se vrši obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok Grahamove smrti, ali Taylor Reidy, direktorica komunikacija za Grahama, izjavila je da je kancelarija medicinskog istražitelja u Washingtonu preliminarno utvrdila da je senator preminuo od komplikacija proizašlih iz onoga što se naziva disekcija aorte, što je u suštini rascjep u unutrašnjem sloju aorte, glavne arterije koja prolazi kroz tijelo.

Medicinski stručnjaci su naveli da, iako disekcija aorte nije srčani udar, simptomi su slični, uključujući bol u prsima ili stomaku, kratak dah i gubitak svijesti.

Iako se konačni rezultati obdukcije još čekaju, senator John Cornyn rekao je novinarima da bi želio da toksikološki nalaz Grahama bude objavljen „kako bi se isključila bilo kakva nečasna igra“ i prekinule lažne teorije koje se šire internetom.

„Vidio sam inicijalnu dijagnozu disekcije aorte, što je strašno, mislim, očigledno je da je to moglo uzrokovati njegovu smrt, ali s obzirom na to gdje je bio i za kakve se stvari zalagao, mislim da bismo trebali razriješiti sva ta pitanja tako što ćemo vidjeti šta pokazuju toksikološki nalazi“, rekao je Cornyn.

CNN je ranije otkrio da su hitne službe upućene u Grahamovu kuću u subotu navečer „zbog prijave da neko trpi bolove u prsima“, prema audio zapisu dispečerske službe.

Tuberville je rekao da je Grahamova asistentica, koja je pozvala hitnu pomoć, ranije radila u njegovoj kancelariji i da je bila u restoranu s jednom od njegovih sadašnjih uposlenica kada je Graham nazvao.

„Lindsey je praktično radio do smrti“, kazao je Tuberville i dodao: „Većina nas ima porodice. On nije imao nikakvu porodicu, i ako bismo imali nekoliko slobodnih dana, on bi otišao na taj aerodrom. Otišao bi negdje da pokuša riješiti nešto za našu zemlju.“