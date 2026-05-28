Bivši predsjednik Jemena Abd Rabbuh Mansur Hadi preminuo u 80. godini Nekadašnji jemenski predsjednik preminuo u saudijskoj prijestolnici Rijadu, javlja državna televizija Jemena

Bivši predsjednik Jemena Abd Rabbuh Mansur Hadi preminuo je u četvrtak u saudijskoj prijestolnici Rijadu u 80. godini, javila je jemenska državna televizija.

Televizija je izvijestila o Hadijevoj smrti bez više detalja o tome.

Smrt je rano u četvrtak potvrdila i saudijska televizija Al Arabiya, ali nije navela uzrok.

Privatni jemenski portal “Al-Masdaronline“, pozivajući se na neimenovani vladin izvor, objavio je da je Hadi preminuo u bolnici u Rijadu nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo posljednjih dana.

Prema istom izvoru, Hadi je imao srčane probleme te je redovno putovao u Sjedinjene Američke Države na medicinske preglede i liječenje u bolnicu u Clevelandu.

Izvor je dodao da mu se stanje naglo pogoršalo tokom protekle sedmice prije nego što je preminuo u četvrtak ujutro.

Hadi je postao predsjednik Jemena 2012. godine nakon odlaska bivšeg predsjednika Alija Abdullaha Saleha, kojeg su kasnije 2017. godine ubile snage pokreta Husi.

Na funkciji je ostao do aprila 2022. godine, kada je vlast prenio na Predsjedničko vijeće kojim predsjedava Rashad al-Alimi i koje čini još sedam članova.

Hadi je smatran jednom od najistaknutijih političkih figura savremenog Jemena, a prethodno je godinama obavljao funkciju potpredsjednika za vrijeme vlasti Saleha.