Belgija kupuje američke projektile vrijedne više od tri milijardi eura Planirana nabavka uključuje projektile AMRAAM za belgijske borbene avione F-35 i sisteme NASAMS

Belgija traži odobrenje SAD-a za veliki paket nabavke projektila vrijedan do 3,69 milijardi dolara (3,14 milijardi eura) u sklopu napora za jačanje svojih vojnih sposobnosti, izvijestili su belgijski mediji u subotu, prenosi Anadolu.

Prema pisanju listova "De Tijd" i "L’Echo", planirana nabavka fokusirana je na projektile AIM-120 AMRAAM koje proizvodi korporacija RTX.

Projektili su namijenjeni za belgijskih 45 borbenih aviona Lockheed Martin F-35 Lightning II, a mogli bi se rasporediti i kroz državnu mrežu protuzračne odbrane NASAMS.

Dokumenti američke Agencije za odbrambeno-sigurnosnu saradnju ukazuju na to da je Brisel i zvanično zatražio od Washingtona odobrenje za ovu kupovinu.

Sistem AMRAAM dizajniran je za presretanje zračnih prijetnji koristeći radarsku tehnologiju navođenja, a o njemu se mnogo raspravljalo zbog njegove operativne upotrebe u ratu u Ukrajini.

Belgija također navodno nastoji privući dio procesa proizvodnje projektila na svoju teritoriju. Belgijski zvaničnici vode razgovore o mogućnosti korištenja pogona FN Browning u Zutendaalu za proizvodnju projektila namijenjenih evropskim kupcima, prenijela je novinska agencija Belga.

Nizozemska se također takmiči za domaćinstvo proizvodnih aktivnosti i već je osigurala značajne kupovine AMRAAM projektila posljednjih godina, navodi se u izvještajima.