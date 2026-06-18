Da sam u kabinetu izraelske vlade, ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg imam u svijetu, rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući

Američki potpredsjednik odbacio izraelske kritike na račun Trumpa i sporazuma s Iranom Da sam u kabinetu izraelske vlade, ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg imam u svijetu, rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući

Američki potpredsjednik JD Vance oštro je odbacio kritike izraelskih zvaničnika na račun nedavno potpisanog memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, navodeći da su pojedini izraelski dužnosnici „vrlo lično napali predsjednika Sjedinjenih Američkih Država“.

Vance je rekao da ga izjave članova kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua „uznemiravaju“, ističući da je predsjednik Donald Trump „jedini šef države u svijetu koji je u ovom trenutku naklonjen Izraelu, i pritom predvodi svjetsku supersilu“.

„Da sam u kabinetu izraelske vlade, ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojeg imam u svijetu“, rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući.

Dodao je da su u posljednja tri mjeseca dvije trećine odbrambenog oružja koje štiti Izrael proizvele i finansirale Sjedinjene Države.

„Problem Izraela nije Donald J. Trump, i svako u Izraelu ko misli da mu je najveći problem predsjednik SAD-a treba da se suoči s realnošću situacije u kojoj se ta zemlja nalazi“, kazao je.

Vance je naglasio da Izrael, kao i svi drugi, treba poštovati mirovni proces koji je, kako je rekao, „u osnovi dobar za njih i za cijeli region“.

Njegove izjave dolaze nakon kritika izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira i ministra finansija Bezalela Smotricha, koji su se javno usprotivili sporazumu s Iranom.

Smotrich je sporazum nazvao „lošim za Izrael i cijeli slobodni svijet“, dok je Ben-Gvir poručio da sporazum ne obavezuje Izrael, naglašavajući da je riječ o „nezavisnoj i suverenoj državi“.

Vance je također kritikovao izraelske napade na Bejrut koji su, kako je rekao, poremetili mirovne pregovore s Iranom u završnoj fazi, ocijenivši da stradanje civila „nije prihvatljivo“.

„Predsjednik postaje frustriran jer smo na korak od velikog napretka u sporazumu, a onda se dogodi velika eksplozija u civilnom području Bejruta i ljudi koji nemaju veze s Hezbollahom izgube živote. To nije prihvatljivo“, rekao je.

Dodao je da SAD, nakon potpisivanja sporazuma, očekuju da Hezbollah obustavi napade dronovima i raketama na Izrael, te da se Izrael suzdrži od eskalacije u Libanu.

Sporazum su u srijedu potpisali američki predsjednik Donald Trump, iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i pakistanski premijer Shehbaz Sharif kao posrednik.

Prema odredbama sporazuma, Iran će odmah ponovo otvoriti strateški važan Hormuški moreuz, dok će SAD ukinuti pomorsku blokadu.

Iran je zatvorio moreuz ubrzo nakon početka rata 28. februara, dok su američke snage kasnije uvele blokadu iranskih luka, čime je prolaz trgovačkih brodova kroz taj ključni plovni put bio gotovo onemogućen.