Napadi pogodili dva rezervoara za vodu u Bemaniju, a lokalni zvaničnik izjavio da je više od 20.000 ljudi ostalo bez vode, navode iranski i američki mediji

Američki napadi u blizini Hormuškog moreuza pogodili iransko postrojenje za pitku vodu Napadi pogodili dva rezervoara za vodu u Bemaniju, a lokalni zvaničnik izjavio da je više od 20.000 ljudi ostalo bez vode, navode iranski i američki mediji

Američki napadi u blizini Hormuškog moreuza u srijedu uništili su, prema svemu sudeći, postrojenje za pitku vodu na jugu Irana, objavio je “New York Times“, pozivajući se na satelitske snimke i analizu videosnimaka.

Tim za vizuelne istrage lista identificirao je dvije manje strukture za skladištenje vode u selu Bemani u pokrajini Hormozgan.

Ranije su iranski mediji izvijestili da su napadi pogodili dva rezervoara za vodu u području Bemanija, pri čemu je lokalni zvaničnik izjavio da je više od 20.000 ljudi ostalo bez vodosnabdijevanja.

Tasnim, iranska novinska agencija, objavila je fotografije ostataka projektila pronađenih na mjestu napada.

Stručnjaci iz Open Source Munitions Portala, koji katalogizira ostatke naoružanja iz ratnih zona širom svijeta, utvrdili su da fragmenti potiču od bombe GBU-39 – američke navođene bombe teške približno 113 kilograma, navodi NYT.

List dodaje da je taj zaključak u skladu sa štetom zabilježenom na videosnimku oštećene zgrade.

Prema Ženevskoj konvenciji, čija su Sjedinjene Američke Države potpisnica, namjerno gađanje civilne infrastrukture predstavlja ratni zločin.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u srijedu da su američke snage izvele dodatne odbrambene udare na više ciljeva, uključujući iranske vojne kapacitete za nadzor, komunikacijske sisteme i lokacije protuzračne odbrane, koristeći precizno navođenu municiju koju su ispalile jedinice američkog Korpusa marinaca, Ratnog zrakoplovstva i Ratne mornarice.

Komanda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na ničim izazvanu i kontinuiranu iransku agresiju.