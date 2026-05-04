Američka naredba: Brodovi da prođu kroz Hormuz preko omanskih voda Centralna komanda američkih pomorskih snaga upozorava da je glavna plovna ruta i dalje opasna zbog mina koje nisu u potpunosti istražene i očišćene

Američka mornarica je u ponedjeljak naložila brodovima koji žele proći kroz Hormuški moreuz da prođu kroz teritorijalne vode Omana južno od sheme odvojenog prometa, upozoravajući da je glavna plovna ruta i dalje izuzetno opasna zbog morskih mina koje nisu u potpunosti istražene ili očišćene, javlja Anadolu.

U savjetovanju Centralne komande američkih pomorskih snaga brodovi su pozvani da kontaktiraju omanske vlasti na VHF kanalu 16, s obzirom na očekivani obim prometa, i ohrabreni su operateri da pažljivo pregledaju procjene rizika prije pokušaja prolaska.

Smjernice su stigle dok su razarači američke mornarice s navođenim raketama prolazili kroz moreuz u znak podrške "Projektu sloboda", inicijativi Washingtona da isprati neutralne brodove iz plovnog puta, saopštila je Centralna komanda SAD-a.

Iranski državni mediji tvrde da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodio američki ratni brod s dvije rakete tokom operacije. Američka vojska je u potpunosti odbacila ovu tvrdnju, rekavši da nijedan brod mornarice nije pogođen i da snage nastavljaju podržavati "Projekat sloboda" i provoditi pomorsku blokadu iranskih luka.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iransku odmazdu protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i efektivno zatvaranje Hormuškog moreuza.

SAD je formalno objavio pomorsku blokadu 13. aprila.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila uz pakistansko posredovanje, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.