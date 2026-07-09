Šef parlamenta predlaže referendum o izlasku Slovenije iz NATO-a Zoran Stevanović se protivi slanju pomoći Ukrajini, želi "mega referendum" u novembru

Predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović predložio je u četvrtak održavanje referenduma o članstvu Slovenije u NATO-u, navodeći da bi se mogao organizovati istovremeno s lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar.

Stevanović je u video izjavi objavljenoj na zvaničnom nalogu stranke Resnica na društvenoj mreži X rekao da bi, zbog visokih troškova, uz najavljene referendume tog dana mogao biti održan i „mega referendum“ na kojem bi se razmatralo članstvo zemlje u Alijansi.

Istovremeno je izrazio protivljenje slanju finansijske pomoći Ukrajini, nakon što je premijer Janez Janša na NATO samitu u Ankari najavio da će Slovenija ove godine izdvojiti 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona eura, za vojnu pomoć Kijevu u okviru inicijative PURL, prenijeli su regionalni mediji.

„Ovih 44 miliona mnogo je potrebnije Sloveniji u ovom trenutku. Ako težimo miru, nešto se mora promijeniti“, rekao je Stevanović, dodajući da je rat u Ukrajini i dalje u toku uprkos dosadašnjoj pomoći.

Njegove izjave dolaze nakon NATO samita na kojem su lideri članica razgovarali o podršci Ukrajini i povećanju izdvajanja za odbranu na pet posto BDP-a do 2035. godine.

Ministar vanjskih poslova Slovenije Tone Kajzer izjavio je da je NATO temelj sigurnosti zemlje, dok je stranka Socijaldemokrata (SD) Stevanovićev prijedlog ocijenila kao pokušaj skretanja pažnje. Stevanovićeva Resnica se zalaže za islazak zemlje iz NATO-a.