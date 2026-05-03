Završen golf turnir Turkish Airlines Open u Antaliji

Süleyman Elcin, Servet Tümer
03 Maj 2026•Ažuriranje: 03 Maj 2026
ANTALYA (AA) - Švedski sportista Mikael Lindberg osvojio je turnir Turkish Airlines Open u Antaliji, koji se igra u okviru DP World Tour kalendara i DP World Tour Azijske serije.
U posljednji dan turnira, održanog na terenu Regnum National Golf Club u turističkom centru Belek, Mikael Lindberg i Portugalac Daniel Rodrigues ušli su sa po minus sedam udaraca, dok je italijanski Guido Migliozzi startao sa minus šest udaraca.
Lindberg je nastavio snažan nastup i u finalnoj rundi te je sa ukupno minus deset udaraca osvojio prvo mjesto. Drugo mjesto podijelili su Migliozzi i Rodrigues sa po minus osam udaraca.
Treće mjesto zauzeli su Ewen Ferguson, Darius Van Driel i Jacob Skov Olesen sa po minus sedam udaraca.
Na ceremoniji dodjele nagrada Mikaelu Lindbergu je trofej uručio turski ministar omladine i sporta Osman Askin Bak.
Bak je u obraćanju rekao da je turnir protekao uz veliko uzbuđenje i značajno interesovanje publike uprkos kiši.
Istakao je da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pruža snažnu podršku sportu.
"Veoma smo sretni što imamo predsjednika koji dolazi iz sporta. Zahvaljujući ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu, Turska brzo napreduje ka tome da postane velika sportska zemlja", rekao je.
Naglasio je da Turska, uprkos izazovnom regionalnom okruženju, ostaje sigurna i stabilna zemlja koja uspješno organizuje međunarodne sportske događaje.