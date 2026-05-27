Problemi za selektora BiH Barbareza: Ivan Šunjić van trenažnog procesa zbog povrede

Kemal Zorlak
27 Maj 2026•Ažuriranje: 27 Maj 2026
Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Šunjić trenutno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije zbog povrede muskulature, saopćio je u srijedu Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.
Iz Saveza su naveli da će medicinski tim reprezentacije u narednim danima pratiti njegovo zdravstveno stanje i tok oporavka, nakon čega će biti poznato više informacija o njegovoj spremnosti.
Reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
Zmajevi će u petak odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije na stadionu "Asim Ferhatović Hase" nakon čega će odigrati i prijateljski dvoboj s Panamom u SAD-u što će biti i generalna proba uoči nastupa na Mundijalu.