Iz Saveza su naveli da će medicinski tim reprezentacije u narednim danima pratiti njegovo zdravstveno stanje i tok oporavka, nakon čega će biti poznato više informacija o njegovoj spremnosti

Problemi za selektora BiH Barbareza: Ivan Šunjić van trenažnog procesa zbog povrede Iz Saveza su naveli da će medicinski tim reprezentacije u narednim danima pratiti njegovo zdravstveno stanje i tok oporavka, nakon čega će biti poznato više informacija o njegovoj spremnosti

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ivan Šunjić trenutno nije u trenažnom procesu „A“ reprezentacije zbog povrede muskulature, saopćio je u srijedu Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu.

Iz Saveza su naveli da će medicinski tim reprezentacije u narednim danima pratiti njegovo zdravstveno stanje i tok oporavka, nakon čega će biti poznato više informacija o njegovoj spremnosti.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za predstojeće prijateljske utakmice i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Zmajevi će u petak odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije na stadionu "Asim Ferhatović Hase" nakon čega će odigrati i prijateljski dvoboj s Panamom u SAD-u što će biti i generalna proba uoči nastupa na Mundijalu.