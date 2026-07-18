FIFA je izdvojila rekordan finansijski paket za prošireni turnir, s tim da će šampioni dobiti 50 miliona dolara, a drugoplasirani 33 miliona dolara

Koliko je novca u igri u finalu Svjetskog prvenstva 2026.? FIFA je izdvojila rekordan finansijski paket za prošireni turnir, s tim da će šampioni dobiti 50 miliona dolara, a drugoplasirani 33 miliona dolara

Španija i Argentina će se u nedelju takmičiti za najveći fudbalski trofej, ali će finale FIFA Svetskog prvenstva 2026. takođe odrediti kako će biti podijeljena najveća finansijska distribucija u istoriji turnira.

FIFA je objavila rekordni paket od 871 milion dolara za 48 nacionalnih saveza koji su učestvovali na turniru u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Cifra pokriva novčane nagrade vezane za učinak, isplate za pripreme i dodatnu podršku timovima koji učestvuju.

FIFA je prvobitno dodijelila 655 miliona dolara nagradnog fonda koji se odnosi na performanse kao dio paketa od 727 miliona dolara objavljenog u decembru 2025, što predstavlja povećanje od 50% u novcu od nagrada u odnosu na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Svjetski prvaci će dobiti 50 miliona dolara, dok će poraženi finalisti inkasirati 33 miliona dolara.

Razlika između pobjede i poraza u nedjeljnom finalu je stoga vrijedna 17 miliona dolara.



- Uplate za timove koji učestvuju -

FIFA je povećala širu finansijsku distribuciju neposredno prije turnira, navodeći komercijalni uspjeh proširenog takmičenja.

Novac za pripreme za svaki tim je povećan sa 1,5 miliona dolara na 2,5 miliona dolara, dok je garantovana isplata za kvalifikacije povećana sa 9 miliona dolara na 10 miliona dolara.

FIFA je također izdvojila više od 16 miliona dolara u dodatnim doprinosima tima, uključujući subvencije za troškove delegacije i povećanu dodjelu ulaznica.

Ta povećanja su dovela do ukupnog iznosa koji će biti raspoređen među 48 reprezentacija koje učestvuju na 871 milion dolara.

Finansijske nagrade se isplaćuju Kraljevskoj španjolskoj fudbalskoj federaciji i Argentinskom fudbalskom savezu, a ne direktno pojedinačnim igračima.

Koliko novca na kraju stigne do igrača ovisi o odvojenim bonus sporazumima o kojima su pregovarali svaki tim i njegov nacionalni savez.

Nijedna federacija nije javno objavila potpuni pregled bonusa koje bi pojedini igrači dobili za pobjedu u finalu.

- Svaka faza nosi finansijsku nagradu -

Prema originalnom FIFA-inom rasporedu isplata za učinak, timovi koji su završili između 33. i 48. trebali su dobiti 9 miliona dolara. FIFA je kasnije povećala garantovanu isplatu za svaku asocijaciju koja se kvalifikuje na 10 miliona dolara.

Timovima koji su ušli u osminu finala dodijeljeno je 11 miliona dolara, dok su učesnici osmine finala dobili 15 miliona dolara, a četvrtfinalisti 19 miliona dolara.

Četvrtoplasirani tim dobija 27 miliona dolara, a trećeplasirani 29 miliona dolara.

Dolazak u finale stoga garantuje Španiji i Argentini znatno više od timova koji su eliminisani tokom ranijih faza turnira.

- Klubovi takođe imaju koristi -

Finansijski utjecaj Svjetskog prvenstva seže izvan nacionalnih federacija.

FIFA vodi program klupskih beneficija koji nadoknađuje klubovima za puštanje igrača u nacionalne timove.

Isplate se obračunavaju dijelom prema broju dana koje igrači provedu na turniru i distribuiraju se klubovima koji su ih zaposlili tokom relevantnog perioda.

Finansiranje programa je povećano na rekordnih 355 miliona dolara za Svjetsko prvenstvo 2026, u poređenju sa otprilike 209 miliona dolara za turnir 2022. godine.

Igrači iz nekih od najvećih evropskih i južnoameričkih klubova bit će uključeni u nedjeljno finale, što znači da će se finansijska korist proširiti na timove u Španiji, Argentini i drugim zemljama.

- Komercijalna vrijednost nadilazi novac od nagrade -

Direktna plaćanja iz FIFA-e predstavljaju samo dio potencijalne ekonomske vrijednosti generirane pobjedom na Svjetskom prvenstvu.

Titula može povećati privlačnost saveza za sponzorstvo, potražnju za robom i širi komercijalni profil, dok nacionalna udruženja također mogu imati ugovore o učinku s komercijalnim partnerima.

Argentini bi pobjeda osigurala drugu uzastopnu titulu i dodatno ojačala komercijalnu privlačnost tima predvođenog Lionelom Messijem.

Za Španiju, prvi trijumf na Svjetskom prvenstvu od 2010. godine uzdigao bi novu generaciju na čelu sa Lamineom Yamalom i stvorio nove komercijalne mogućnosti za federaciju i njene sponzore.

Finale će se igrati na stadionu New York New Jersey u East Rutherfordu u nedjelju, a početak je zakazan za 19:00 GMT.