Portugalski bek započinje treći mandat u klubu nakon raskida ugovora s Al-Hilalom

Joao Cancelo se vratio u Barcelonu uz stalni ugovor do 2029. Portugalski bek započinje treći mandat u klubu nakon raskida ugovora s Al-Hilalom

Španski prvak Barcelona objavio je u četvrtak da se portugalski bek Joao Cancelo vratio u klub uz stalni ugovor do juna 2029. godine.

„Joao Cancelo i FC Barcelona postigli su dogovor prema kojem će portugalski fudbaler postati igrač kluba. Bek dolazi na osnovu stalnog transfera i potpisuje ugovor s Barçom do 30. juna 2029. godine“, saopćio je klub.

Cancelo (32) započinje treći mandat u Barceloni nakon što je prethodno dva puta dolazio na posudbu.

Prvi put je stigao u Barcelonu iz Manchester Cityja za sezonu 2023/24, kada je pod vodstvom Xavija Hernandeza upisao 42 nastupa, postigao četiri gola i zabilježio pet asistencija.

Nakon prelaska u Al-Hilal, u Barcelonu se vratio u januaru 2026. godine, upisavši 23 nastupa, uz dva gola i četiri asistencije.

Cancelo je u sezoni 2017/18. nastupao za Inter, a naredne sezone za Juventus, prije nego što je u ljeto 2019. prešao u Manchester City.

Tokom boravka u Cityju osvojio je UEFA Ligu prvaka i tri titule prvaka Engleske. Drugu polovinu sezone 2022/23. proveo je na posudbi u Bayernu iz Minhena, s kojim je osvojio titulu Bundeslige.

Na reprezentativnom nivou, Cancelo je upisao 73 nastupa za Portugal i bio dio ekipe koja je osvojila UEFA Ligu nacija u sezoni 2018/19.

Nedavno je predstavljao Portugal na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, gdje je njegova reprezentacija eliminirana od kasnijeg prvaka Španije nakon što je Mikel Merino postigao pobjednički gol u produžecima.