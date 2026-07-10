Francuska pobjedom protiv Maroka izborila polufinale Svjetskog prvenstva

Zlatan Kapic
10. juli 2026.•Ažuriranje: 10. juli 2026.
Reprezentacija France plasirala se u polufinale Svjetskog fudbalskog prvenstva nakon pobjede nad Morokom rezultatom 2:0.
Francuska je u prvom poluvremenu propustila nekoliko prilika, uključujući i penal koji je Yassine Bounou odbranio Kylianu Mbappeu.
U nastavku susreta Mbappe je u 60. minuti doveo Francuze u vodstvo, a šest minuta kasnije Ousmane Dembele povisio je na konačnih 2:0.
Francuska će u polufinalu igrati protiv pobjednika duela Španije i Belgije.